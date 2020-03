Europa gooit alle begrotingsregels overboord

De Europese Commissie rekt de regels voor staatssteun maximaal op en zet de facto de strenge Europese begrotingsregels buitenspel.

De Europese Commissie beseft dat de coronacrisis zo diep zal inslaan op de economie dat uitzonderlijke maatregelen nodig zijn. Tot eind dit jaar wordt het EU-regime voor staatssteun opgerekt. Vrijdag besliste de Commissie ook de 'ontsnappingsclausule' in de Europese begrotingsregels te activeren. Dan kunnen lidstaten 'zoveel geld injecteren in de economie als nodig is', zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een videoboodschap. 'Ik beloofde alles te doen wat nodig is. Ik heb woord gehouden.'

Ik beloofde vorige week alles te doen wat nodig is. Ik heb woord gehouden. Ursula von der Leyen Voorzitter EU-Commissie

De ontsnappingsclausule in de EU-budgetregels maakt het mogelijk voor lidstaten af te wijken van het uitgestippelde begrotingspad. Dat pad moet lidstaten brengen naar een begroting in evenwicht, weg van de gevaarlijke drieprocentnorm, en naar een houdbare schuld. De Commissie gaat er evenwel van uit dat er een stevige recessie aankomt. Overheden moeten in die omstandigheden geld in de economie kunnen pompen.

Die 'algemene ontsnappingsclausule' - enkel te gebruiken bij economisch bijzonder zwaar weer - is nooit eerder getriggerd. Von der Leyen beloofde vrijdag ook te bekijken of en hoe gezamenlijk Europees schuldpapier, 'corona-obligaties', uitgegeven kunnen worden.

Soepeler staatssteun

De Europese commissaris voor Concurrrentie Margrethe Vestager kwam donderdagavond al met een nooit geziene versoepeling van de staatssteunregels. Dat moet bedrijven die geconfronteerd worden met een tekort aan liquiditeit helpen het hoofd boven water te houden.

Daarbij kunnen lidstaten ondernemingen dit jaar tot 800.000 euro directe subsidies of belastingvoordelen toekennen zonder dat dat als staatssteun beschouwd wordt. Ook overheidsgaranties op bankleningen of zelfs gesubsidieerde leningen zijn toegelaten, zodat ondernemingen voordeligere rentevoeten krijgen. De regels voor de exportkredietverzekering worden versoepeld.

Het nieuwe kader is in de eerste plaats bedoeld voor sectoren die hard getroffen worden door de coronacrisis, zoals luchtvaart, toerisme en handel. Ondernemingen die in het verleden al overheidssteun kregen, zoals vele luchtvaartbedrijven, kunnen nu opnieuw komen aankloppen. De soepelere regels gelden tot eind dit jaar, maar een verlenging is mogelijk, zegt de Commissie.