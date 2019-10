Europa haalt uit naar Duitse 'horrorcijfers'

Europees commissaris voor Begroting Günther Oettinger was bijzonder boos over een verhaal in Financial Times, dat gewaagde van een verdubbeling van de Duitse bijdrage aan de Europese begroting tot 33 miljard euro

Het gevecht over de Europese centen na de brexit is een open oorlog geworden. Europees commissaris Gunther Oettinger verwijt Duitsland ‘klinkklare onzin’ te verspreiden.

Na een eerste moeilijke discussie op de Europese top barst de bom onder de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Het vertrek van de Britten slaat jaarlijks een gat van zo’n 14 miljard euro in de Europese begroting. De Europese Commissie stelde vorig jaar voor dat dicht te rijden met besparingen en hogere bijdragen van de overige lidstaten.

Europa wil de komende jaren inzetten op technologie, een verdubbeling van Erasmus-uitwisselingen en defensie. ‘Met die ambities kan je niet om iets hogere cijfers voor de begroting heen’, beklemtoonde Europees commissaris voor Begroting Günther Oettinger op een persconferentie.

1,1% procent De Europese Commissie wil dat de lidstaten 1,1 procent van het gezamenlijke bbp spenderen aan de Europese begroting. Vijf landen willen niet hoger gaan dan 1 procent.

De Duitser was bijzonder boos over een verhaal in Financial Times dat gewaagde van een verdubbeling van de Duitse bijdrage aan de Europese begroting tot 33 miljard euro. ‘Klinkklare onzin,’ zei hij duidelijk in zijn wiek geschoten.

De Duitse nettocijfers stijgen van 15,4 miljard euro in 2020 naar 18,1 miljard in 2021, het eerste jaar van de nieuwe meerjarenbegroting. Tegen 2027, het laatste van de zeven jaar, zou de Duitse afdracht uitkomen op 23,5 miljard euro.

De officieuze cijfers in de pers hielden geen rekening met de inflatie over de hele periode. Volgens Oettinger is het ‘onverantwoordelijk’ dergelijke leugenachtige cijfers te publiceren.

Duits-Duitse aanval

De persconferentie werd op die manier een Duits-Duitse aanval. Het is een publiek geheim dat de cijfers in de Britse zakenkrant afkomstig waren van het Duitse ministerie van Financiën. Dat ontkende in alle talen aan Oettinger die cijfers naar de pers gelekt te hebben.

Duitsland roert, samen met Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken, de zuinige trom. De vijf landen willen de bijdragen aan de Europese begroting beperken tot 1 procent van het Europees bruto binnenlands product (bbp). De Commissie legde de lat op 1,14 procent van het Europees bbp. Het Europees Parlement wil 1,3 procent.

Ook voor Nederland circuleerden eerder deze week al ‘horrorcijfers’ in de woorden van Oettinger: een verhoging van de bijdragen aan de EU met bijna tweederde. Nederland, dat net als België veel douane-inkomsten incasseert via de havens, zet die 3 miljard inkomsten doodleuk bij de afdrachten aan Europa.