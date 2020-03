Europa heeft een Nederlands probleem...

Als zelfs een Europees monument als Jacques Delors waarschuwt dat 'het gebrek aan Europese solidariteit levensgevaarlijk is voor Europa', is het menens. De ex-voorzitter van de Europese Commissie, bijna 95 intussen, kroop maandag in de pen. De microbe is terug, schreef hij na de Europese top van donderdag, waar de kloof tussen noord en zuid verder uitdiepte.

Nederland is kop van Jut voor de zuidelijke lidstaten die het meest lijden onder de pandemie. Eerst wezen onze noorderburen vrij hautain strakke maatregelen af om de verspreiding van het virus te voorkomen. Vervolgens haalde Den Haag in botte bewoordingen het morele vingertje boven tegen Italië, Frankrijk en Spanje die om solidariteit vroegen.

Vooral minister van Financiën Wopke Hoekstra moet het ontgelden. Hij realiseerde - volgens zijn Belgische collega Alexander De Croo (Open VLD) met 'lichte paniek' - dat Nederland de coronacrisis zwaar onderschatte en de Nederlandse curve die van Spanje en Italië zou kopiëren. Maar dat Hoekstra tijdens datzelfde EU-overleg dwarslag over alle voorstellen voor meer Europese solidariteit in de bestrijding van de coronacrisis veroorzaakte pas echt een golf van frustratie. Die verontwaardiging neemt met de dag toe.

Voor eigen deur vegen

Kortom, terwijl economen en politici beseffen dat een solidair Europees antwoord nodig is, voor de pandemie maar ook voor de lange schuldencrisis die daarop volgt, is de vraag van Hoekstra: hebben jullie wel voldoende voor eigen deur geveegd? Zijn toon impliceert dat de zuiderlingen aan de Nederlandse deur komen bedelen.

De sfeer is zwaar verziekt. De voormalige Italiaanse premier Enrico Letta waarschuwt in een interview in de Volkskrant dat 'de Europese Unie een groot risico loopt'. En ook in Nederland groeit het verzet. De vroegere en huidige centraal bankiers, Nout Wellink en Klaas Knot, pleiten voor solidariteit: 'Wij zijn geen rijk noorden meer als het hele zuiden omvalt', argumenteert Wellink in De Telegraaf.