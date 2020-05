Europa hoopt zomervakantie nog deels te redden

De passagiersstroom in Europese luchthavens daalde in april met 98,6 procent tegenover een jaar eerder, een verlies van 202 miljoen passagiers. De 2,8 miljoen passagiers die wel nog een vlucht namen, zijn vergelijkbaar met het volume dat de luchthaven van Dublin in april vorig jaar haalde. Het bericht van ACI Europa, de spreekbuis van meer dan vijfhonderd luchthavens in Europa, toont hoe zwaar de coronacrisis inhakt op het transport.