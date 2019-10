Europa in de bres voor Belgische frieten

Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Handel, vecht de hoge antidumpingheffingen voor diepvriesfrieten in Colombia aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

'Ik heb mijn diensten de opdracht gegeven om te beginnen met de geschillenprocedure voor de dumpingheffingen in Colombia op bevroren aardappelproducten uit Nederland, België en Duitsland.' Dat verklaarde Malmström maandagmiddag. 'Pogingen om de frietoorlog bilateraal op te lossen met onze Colombiaanse partners hebben niets opgeleverd', voegde ze eraan toe.

Frietproducenten uit België, Nederland en Duitsland worden fel getroffen door de hoge invoertol in Colombia. Cecilia Malmström EU-commissaris voor Handel

De Colombiaanse regering stelde in november vorig jaar zware invoerheffingen in op diepvriesfrieten uit Europa. Concreet gaat het om drie landen: België, Nederland en Duitsland. Die belastingen liepen op tot 60 procent, maar de hoogte van de invoerrechten varieert van bedrijf tot bedrijf.

'We zetten nu stappen om onze industrie te beschermen', vervolgde Malmström. Ze benadrukt dat de frietproducenten uit de drie landen fel getroffen worden door de hoge invoertol.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) drong in november vorig jaar al aan om klacht neer te leggen bij de Wereldhandelsorganisatie. Om effectief de stap naar de WHO te zetten, moet een duidelijke case worden opgebouwd die aantoont dat er geen sprake is van verkoop onder de marktprijs, zoals Colombia claimt.

McCain versus Europese friet

Colombia is een relatief kleine exportmarkt voor frieten, goed voor 25 miljoen euro, maar het is al het derde land dat de Europese frietinvoerders tackelt met invoerheffingen. Zuid-Afrika legde in 2013 antidumpingheffingen op aan vijf bedrijven uit Frankrijk en België, Brazilië volgde begin 2017 en ook andere Zuid-Amerikaanse landen dreigen dezelfde weg op te gaan.

De frietoorlog is eigenlijk een concurrentiestrijd tussen de Europese frietproducenten en de Noord-Amerikaanse. In Brazilië en Colombia kwamen de invoerheffingen er na een vraag tot bescherming van lokale producten die banden hebben met de Amerikaanse frietgigant McCain.