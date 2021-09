'Europa investeert niet duurzaam genoeg'

Toch zijn er nog grote gaten in die nieuwe duurzame strategie. Ook de Europese spelregels voor groene, duurzame investeringen of taxonomie zijn de speelbal geworden van een politiek debat. De Franse president Emmanuel Macron wil dat kernenergie het label duurzaam krijgt; Oost-Europa wil vervuilende steenkoolcentrales vervangen door gascentrales met een groen label. Een formele beslissing over het label van gas en kernenergie moet later dit jaar genomen worden.