Europa kijkt naar noodpot van 2,4 miljard euro voor voorkoop vaccins

De Europese Commissie kreeg vrijdag een mandaat om voorkoopcontracten met farmabedrijven af te sluiten voor veelbelovende vaccins die nog in de ontwikkelings- of testfase zitten. Europees commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides stelde het plan donderdag voor en kreeg naar eigen zeggen 'overweldigende steun' van de Europese ministers van Volksgezondheid.

De Commissie wil met dit voorkooprecht vermijden dat de lidstaten met elkaar in competitie gaan om vaccins voor de eigen bevolking veilig te stellen. Ze stelt voor een noodpot van 2,4 miljard euro in de Europese begroting voor dit jaar aan te spreken voor de contracten met farmaproducenten. Die kunnen zo hun investeringsrisico's afdekken. Als het onderzoek leidt tot een degelijk vaccin, krijgt de Commissie het in het contract vastgelegde aantal vaccins voor een vaste prijs.