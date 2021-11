Europa komt al in december met voorstel minimumbelasting

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen belooft al in december uit te pakken met een wetsvoorstel voor een effectieve minimumbelasting voor multinationals van 15 procent.

Na de ‘historische’ belastingdeal op de G20-top in Rome zet de Europese Commissie vaart achter een Europese wetgeving voor een minimumbelasting van 15 procent. De inkomsten uit de herverdeling van de belastingkoek van multinationals zullen hooguit 5 tot 7 miljard euro per jaar opbrengen.

De leiders van de 20 belangrijkste groei- en industrielanden bevestigden in Rome het akkoord dat 136 Oeso-landen een maand geleden sloten over een wereldwijde belastinghervorming. Er komt een wereldwijde effectieve minimumbelasting van 15 procent op de winsten van grote multinationals. Die multinationale bedrijven zullen ook een deel van hun belastingen moeten herverdelen en overdragen naar landen waar de multinationals grote winsten boeken maar niet fysiek gevestigd zijn.

Europese leiders verwelkomden het G20-akkoord als 'historisch en fair'. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen belooft alvast een snelle uitvoering van van de OESO-afspraken over een Europese minimumbelasting. Een wetgevend voorstel om dat OESO-engagement te vertalen in EU-wetgeving komt er al in december.

Minimumbelasting

Europa zat tijdens de onderhandelingen in een moeilijk parket omdat Ierland, Hongarije en Estland een lagere minimumbelasting hanteren.

Europa zat tijdens de onderhandelingen in een moeilijk parket omdat Ierland, Hongarije en Estland een lagere minimumbelasting hanteren, precies om aantrekkelijk te zijn als gastland van grote multinationale ondernemingen. De overeengekomen minimumbelasting van 15 procent voor multinationals met een omzet van 750 miljoen euro komt die lidstaten wel tegemoet. Ierland, de hub voor veel internationale digibedrijven, zal de effectieve minimumbelasting optrekken naar 15 procent. Maar Dublin slaagde er wel in het woordje ‘tenminste’ voor de 15 procent te laten schrappen. Dat vermeed dat de lat in de finale rechte lijn naar de uitvoering alsnog hoger gelegd wordt.

Estland komt weg met een clausule in het akkoord die zegt dat kleine dochterondernemingen van multinationals met een omzet lager dan 10 miljoen euro en maximaal 1 miljoen euro aan winst ontsnappen aan die 15 procentregel. Hongarije zal de lage minimumbelasting voor bedrijven op 9 procent houden. De belasting van multinationals die boven de drempel vallen, wordt geval per geval verhoogd tot 15 procent. Cyprus, dat geen deel uitmaakt van het OESO-akkoord, zal zich eveneens naar de regeling schikken.

Herverdeling taksen

De eerste pijler van de belastinghervorming, de herverdeling de van inkomsten, is moeilijker uitvoerbaar. De precieze regels moeten in een multilaterale overeenkomst gegoten worden én door alle landen worden geratificeerd. Dat kan ten vroegste in 2023. Bovendien betekent die aanpak een nettoverlies aan inkomsten voor de Verenigde Staten en dat wordt moeilijk te verteren voor het Amerikaanse Congres.

De totale belastingkoek wordt immers niet groter. Multinationals als Google en Apple, met een omzet van 20 miljard euro en een winstmarge van 10 miljard euro, zullen na aftrek van de 25 procent taks die ze in de VS betalen, de resterende belastingen moeten herverdelen in de landen waar ze veel omzet boeken. EU-bronnen dempen de verwachtingen en rekenen op ‘Europese inkomsten van 5 tot 7 miljard euro per jaar en niet op 50 miljard en hogere cijfers die circuleren'.

