Europa komt boeren tegemoet wegens droogte

Europese lidstaten mogen landbouwbedrijven die kreunen onder de droogte, inkomenssteun vervroegd uitbetalen. Op gronden die eigenlijk braak moeten liggen, mogen boeren toch gewassen voor veevoer verbouwen.

De aanhoudende hitte en droogte zadelen heel wat landbouwers in verschillende Europese lidstaten met behoorlijk wat hoofdbrekens op. De teelt van akkerbouwgewassen verloopt moeilijk. En ook de productie van veevoer krijgt klappen, waardoor het welzijn van dieren in gevaar kan komen.

De problematiek is ook de Europese Commissie niet ontgaan. ‘Wij zijn erg bezorgd over de huidige klimatologische omstandigheden’, stelde Phil Hogan, de Europese Commissaris voor Landbouw, donderdag.

Brussel is er zich van bewust dat de extreme droogte niet alleen de productie van akkerbouwgewassen en veevoer bemoeilijkt. ‘Als een tekort aan veevoer ontstaat, dreigt ook een negatieve impact op het inkomen van veehouders omdat die later dit jaar mogelijk extra in de buidel moeten tasten als ze door hun voorraad veevoeder heen zitten’, klinkt het.

Sneller inkomenssteun

Om de negatieve gevolgen van de extreme weersomstandigheden wat te verzachten heeft de Europese Commissie besloten de lidstaten meer mogelijkheden te geven om landbouwbedrijven te steunen die kampen met de extreme droogte.

In de eerste plaats krijgen de EU-landen de toelating om inkomenssteun vervroegd uit te betalen. ‘Het grootste deel van die steun kan half oktober uitbetaald worden in plaats van in december. Op die manier verbetert de cash flow van de landbouwbedrijven’, kondigde Phil Hogan aan.

Daarnaast kunnen hun boeren bepaalde vrijstellingen geven. Zo mogen op landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen, uitzonderlijk toch gewassen voor veevoer worden verbouwd.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Commissie herinnert eraan dat overheden volgens het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid boeren onder bepaalde voorwaarden sowieso mogen compenseren voor tot 90 procent van de schade die door de droogte is veroorzaakt. ‘Zonder toestemming van Brussel mag 15.000 euro per boer over drie jaar worden uitgekeerd’, luidt het.

Als lidstaten de droogte erkennen als een natuurramp kunnen ze ook steun uitkeren om ‘het productiepotentieel dat aangetast is door de droogte’ te herstellen. ‘De landbouwers kunnen dat geld bijvoorbeeld gebruiken om weiden opnieuw in te zaaien’, stipte Hogan aan. ‘Ik moedig alle lidstaten aan om alle mogelijke acties en maatregelen te bekijken die de wetgeving biedt’, ging hij voort.