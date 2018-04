Europa lanceert inhaalpoging voor AI

De Europese Commissie zegt dat een investering nodig is van 20 miljard euro in research naar artificiële intelligentie (AI) om de concurrentie met de VS en China aan te kunnen.

De Commissie presenteerde woensdag een strategisch plan waarmee Europa andere regio's in de wereld moet bijbenen op het vlak van artificiële intelligentie. Er is tegen 2020 een investering van 20 miljard euro nodig door de overheid en de private sector, berekende Brussel. De commissie draagt daarvan zelf 1,5 miljard aan, waarmee het hoopt alvast een hefboom te zetten onder bestaande publiek-private projecten van 2,5 miljard euro.

'Net zoals de stoommachine en elektriciteit in het verleden dat deden, transformeert artificiële intelligentie onze wereld' Andrus Ansip Eurocommissaris voor Digitale Mark

Volgens Europa is het belang zeer groot. 'Net zoals de stoommachine en elektriciteit in het verleden dat deden, transformeert artificiële intelligentie onze wereld', zegt Andrus Ansip, Europees Commissaris voor Digitale Markt in een mededeling. 'Vandaag geven we een boost aan onderzoekers en bedrijven zodat ze technologie en toepassingen van de volgende generatie kunnen ontwikkelen.'

AI wordt algemeen gezien als belangrijkste opkomende technologie die onze levens op verschillende vlakken zal beïnvloeden. Dat is nu al het geval. AI wordt onder meer ingezet in de medische wereld om diagnoses te maken, door sociale media om gezichten te herkennen op foto's, of in auto's om ze autonoom te doen rijden.

Een van de belangrijkste technieken binnen AI is machine learning. Daarbij leren computersystemen zelf om steeds beter een taak uit te voeren op basis van patronen uit grote hoeveelheden data, de grondstof voor AI.

Wereldwijd is een wedloop aan de gang rond artificiële intelligentie. De dominante bedrijven en onderzoeksinstellingen bevinden zich in de VS en China. President Xi Jinping van China lanceerde een plan om van China tegen 2030 de wereldleider in AI te maken en een industrie van 150 miljard dollar rond de technologie op te bouwen. Met zijn enorme bevolking, massale datastromen en veel minder regelgeving over privacy is het land goed geplaatst in de race voor AI-suprematie.

Die regio's kapen het gros van de breinen weg die onderzoek doen op het vlak van AI. Bedrijven als Google, Facebook en Amazon nemen aan hoog tempo specialisten aan om toepassingen uit te dokteren en tellen daarvoor klinkende salarissen neer. Vorige week nog lekte uit dat de topresearcher van OpenAI, een nonprofit van ondernemer Elon Musk, bijna 2 miljoen dollar verdient.

In die 'war on talent' ziet Europa veel knappe koppen vertrekken. Een groep experts roept daarom op tot de oprichting van een grensoverschrijdend Europees onderzoeksinstituut. In een open brief vroegen ze deze week voor een investering van 600 miljoen dollar in Ellis, een nieuwe labo.

De Franse president Emmanuel Macron ziet ook de nood van een vooruitstrevende strategie rond AI in en kondigde eind vorige maand een investeringsplan aan van 1,5 miljard dollar door de Franse overheid.

In haar plan stelt de Commissie expliciet dat het partnerschappen tussen de bedrijfswereld en het onderwijs wil stimuleren om meer talent naar Europa te halen en hier te houden.

Een andere belangrijke focus waarmee Europa het verschil hoopt te maken is ethiek, op een moment dat grote Amerikaanse techbedrijven onder vuur liggen vanwege hun lakse omgang daarmee.