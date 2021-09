Europa legt multinationals fiscale transparantie op

De Luxemburgse minister van Financiën, Pierre Gramegna, staakt de strijd tegen de verplichte fiscale rapportering per land voor multinationals. De nieuwe EU-regels gaan midden 2023 in.

Europa is het na jaren ruzie eens geraakt over een probaat middel in de strijd tegen fiscale dumping. Tegen midden 2023 moeten multinationals per land rapporteren over de behaalde winst en de betaalde belastingen.

Al jaren eist het Europees Parlement meer fiscale transparantie, niet alleen in belastingparadijzen maar ook in Europa. In juni raakten vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees halfrond het eens over een verplichte rapportering, land per land, over de omzet, het personeelsbestand, de winst en de belastingen in heel de Europese Unie.

De lidstaten bekrachtigden dat akkoord dinsdag. Dat maakt de weg vrij voor een formele goedkeuring door het voltallige Europees Parlement in november. Die stemming is eerder een formaliteit. De nieuwe maatregelen worden anderhalf jaar later van kracht, ergens in de lente van 2023 dus.

Concreet moeten grote multinationale bedrijven aangeven waar ze hun winst maken en waar ze belastingen betalen in Europa. De rapporteringsplicht geldt voor bedrijven die in meer dan één lidstaat actief zijn en een omzet genereren van meer dan 750 miljoen euro. Multinationals van buiten de Europese Unie moeten dezelfde transparantie aan de dag leggen. Die transparantie is goed voor investeerders, belastingbetalers en klanten van de betrokken multinationale ondernemingen, zegt het Duitse groene Europarlementslid Sven Giegold die al bijna twintig jaar aan de kar van de fiscale transparantie trekt.

Als grote bedrijven inzage moeten geven van hun winsten en belastingen per land, zal de fiscale dumping elk jaar meer zichtbaar worden. Sven Giegold Duits groen Europarlementslid

Acht lidstaten probeerden in de aanloop naar de stemming nog het compromis met het Europees Parlement onderuit te halen. Zweden en Cyprus stemden tegen. Tsjechië, Ierland, Luxemburg en Malta onthielden zich. Sommige lidstaten gaven aan dat ze mogelijk naar het Europees Hof van Justitie trekken tegen de rapportering per land. Maar de Luxemburgse minister van Financiën, Pierre Gramegna, staakt alvast die 'verloren strijd'.

VS gaan verder

Volgens Giegold zijn 'de dagen geteld van belastingparadijzen die inkomsten bij hun partners in de Europese Unie wegzuigen. Als grote bedrijven inzage moeten geven van hun winsten en belastingen per land, zal de fiscale dumping elk jaar meer zichtbaar worden.' Recente studies van onder meer de Franse econoom Gabriel Zucman tonen aan dat 80 procent van de verloren belastinginkomsten van grote bedrijven in de Europese Unie werden verschoven naar Ierland, Luxemburg en Nederland.