Europa opent nieuwe onderzoeken tegen Alphabet, Apple en Meta

De Europese Commissie legt de techreuzen Apple, Alphabet en Meta het vuur aan de schenen. De drie worden ervan beschuldigd de eigen diensten en apps te bevoordelen. Ze start in totaal vijf onderzoeken die kunnen leiden tot zeer hoge boetes of zelfs een opsplitsing van de techgiganten.

EU-commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager en haar collega voor Interne Markt Thierry Breton hebben maandag vijf formele onderzoeken geopend tegen Alphabet, Apple en Meta voor het niet-naleven van de Europese digitalemarktenwet DMA.

Europa heeft de voorbije jaren strenge digitale wetgeving opgezet die de techgiganten een strak keurslijf oplegt. De DMA dwingt hen om meer concurrentie toe te laten en de eigen diensten niet te bevoordelen op hun platformen. Apple, Meta en Alphabet maar ook Amazon, ByteDance (TikTok) en Microsoft werden als 'poortwachters' aangesteld: zij moeten garanderen dat de nieuwe digitale regels effectief toegepast worden.

Die techbedrijven in de pas krijgen, was niet zo eenvoudig. EU-commissarissen Vestager en Breton overlegden de voorbije maanden met elk van die poortwachters om hun praktijken aan te passen aan de regels van de digitalemarktenwet. De DMA-regels zijn sinds 7 maart effectief van kracht. Alle techreuzen waren verplicht om tegen die datum te rapporteren hoe ze zich aanpassen aan dat nieuwe keurslijf.

De maatregelen die de drie platformen namen, troffen geen doel en bleven onder de verwachtingen. Margrethe Vestager EU-commissaris voor Concurrentie

De Europese Commissie verzamelde ook feedback over hoe de oplossingen die de betrokken techbedrijven aanreikten om zich naar de nieuwe regels te voegen, werden ontvangen. 'Die feedback toonde aan dat maatregelen die de drie platformen namen, geen doel troffen en onder de verwachtingen bleven', zegt Vestager. Ze verplicht de techbedrijven om alle documenten over de maatregelen die ze genomen hebben bij te houden, zodat geen bewijsmateriaal vernietigd wordt.

Apple en Alphabet

Alphabet bevoordeelt volgens de Commissie de eigen diensten bij het voorstellen van Google-resultaten, onder meer bij het zoeken naar hotels of vliegtickets. Google is daarvoor in 2017 al eens veroordeeld tot een boete van 2,4 miljard euro. De Commissie benadrukt dat de DMA net de concurrentie van alternatieve verkoopkanalen promoot en dat een techplatform de consument toegang moet verlenen tot alle noodzakelijke informatie over hun keuzes.

De Commissie voert ook een onderzoek naar de beperkingen die Alphabet en Apple opleggen aan de ontwikkelaars van alternatieve apps. Zij hebben niet de vrijheid om direct met klanten te communiceren of hun aanbiedingen te promoten. Daardoor kunnen klanten veel moeilijker contracten sluiten via die alternatieve apps en is daar ook een prijskaartje aan verbonden. Apple is vorige week overigens door de Amerikaanse regering al voor het gerecht gedaagd vanwege dezelfde app-beperkingen.

De Europese Commissie eist voorts wijzigingen aan de keuze van browsers en defaultinstellingen bij Apple. Gebruikers moeten apps die worden meegeleverd met het besturingssysteem van de iPhone (iOS) kunnen verwijderen. Er moet ook een alternatief komen voor de webbrowser Safari bij Apple.

Meta

Meta loopt dan weer in de kijker door het nieuwe model van 'betalen of instemmen'. De DMA-wetgeving verplicht de platformen om de toestemming van gebruikers te vragen voor het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Meta loste dit op door Facebook- en Instagram-gebruikers voor de keuze te stellen: of ze konden gratis gebruik blijven maken van de platformen in ruil voor hun data, of ze moesten betalen voor een reclamevrij abonnement. Gebruikers krijgen zo geen echt alternatief, luidt het. De DMA verplicht poortwachters expliciet om goedkeuring te vragen van gebruikers wanneer hun persoonlijke gegevens op meerdere platformen worden uitgespeeld.

We zijn nog niet overtuigd dat de oplossingen van Alphabet, Apple en Meta hun verplichtingen respecteren voor een eerlijkere en meer open digitale ruimte voor Europese burgers en bedrijven Thierry Breton EU-commissaris voor de interne markt

De Europese Commissie kan aan het einde van dit onderzoek boetes opleggen tot 10 procent van de wereldwijde omzet. Wanneer er sprake is van herhaalde inbreuken, kan die boete oplopen tot een vijfde van de wereldwijde omzet. De Commissie kan ook alternatieve maatregelen nemen, zoals het opbreken van een platform, de verkoop van een bedrijf of een volledig verbod op nieuwe overnames of bijkomende diensten in Europa. Het onderzoek duurt een jaar en de conclusie ervan kan nadien eventueel aangevochten worden bij het EU-Hof van Justitie.

Strenge aanpak