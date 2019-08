Europa overweegt miljardenfonds voor techkampioenen

De Europese Unie overweegt een fonds van 100 miljard euro op te richten om Europese bedrijven te steunen die willen concurreren met Amerikaanse en Chinese techgiganten als Google, Facebook en Baidu. Dat schrijven The Financial Times en Politico.

Het voorstel voor een Europe Future Fund is een van de vele initiatieven die de Europese ambtenaren voorgesteld hebben aan de nieuwe Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Het gaat om een verlanglijst van 173 pagina's, die The Financial Times en Politico in handen kregen. Hoewel de wensen erg divers zijn, komt één centraal thema bovendrijven: Europa moet zich harder opstellen tegenover de VS en China en het moet meer geld steken in zijn eigen zwaargewichten.