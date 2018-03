'Europa overweegt raid op winst ECB'

De Europese Commissie overweegt een deel van de winst van de Europese Centrale Bank (ECB) op te eisen voor de Europese pot.

De brexit slaat een groot gat in de Europese begroting vanaf 2021. Daarom is de Europese Commissie op zoek naar nieuwe inkomsten voor het nieuw Europees meerjarenbudget of desnoods voor een apart potje voor de eurozone. Een van de opties is een deel van de verwachte ECB-winsten in de periode 2021-2027 te versluizen naar de Europese begroting, meldt Financial Times.

De Europese Commissie viseert de zogenaamde seigneuriage-inkomsten, een inkomstenbron van de ECB. Als een bank bankbiljetten vraagt aan de ECB moet ze bij haar geld lenen of activa overdragen. De ECB verdient geld op die activa en dat zijn seigneuriage-inkomsten.

De ECB verdeelt nu haar winst onder de nationale centrale banken van de eurozone, haar aandeelhouders. Samen met de eigen winsten verdelen de nationale centrale banken hun winsten aan hun aandeelhouders, doorgaans de nationale schatkist.

Nationale Bank

'De regeringen beslissen wat ze doen met dat geld', zegt een woordvoerder van de ECB. 'Een wijziging van de manier waarop de ECB haar winsten verdeelt, vereist een wijziging van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken.'

In 2016 heeft de Nationale Bank van België 39 miljoen euro seigneuriage-inkomsten ontvangen van de ECB. Dat bedrag vertegenwoordigde 6 procent van haar winst in dat jaar. De rentedaling heeft het aandeel van de signeuriage-inkomsten in de winst doen verminderen.

56 miljard

De Europese Commissie raamt dat de seigneuriage-inkomsten in de periode 2021-2017 zowat 56 miljard kunnen opleveren. Als zij over enkele jaren een deel van de winst van de ECB of de nationale centrale banken ontvangt, zullen de nationale regeringen die inkomsten niet meer krijgen. De bestuurders van de ECB hebben de denkpiste van de Europese Commissie nog niet besproken, vernam De Tijd.

Er zijn verscheidene redenen waarom de Europese Commissie vers geld zoekt. De brexit doet de inkomsten dalen en er is meer geld nodig voor uitdagingen als de opvang van migranten en veiligheid. De echte politieke discussie over de nieuwe meerjarenbegroting is evenwel nog niet gestart. de Europese Commissie komt begin mei met concrete voorstellen en hoopt dat er nog een akkoord uit de bus kan komen voor de Europese verkiezingen.

Toch is die timing al te optimistisch. De meningen over de hoogte van de Europese begroting lopen fel uiteen. Frankrijk wil de Europese begroting verhogen om de Europese Unie meer slagkracht te geven; ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is bereid meer uit te geven aan Europa. Oost-Europa wil niet laten raken aan de regionale en sociale steun uit Europa. Landen als Nederland, Oostenrijk en Finland weigeren om meer bij te dragen.