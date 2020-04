Europa pakt tuchtregels Poolse rechters aan

De Europese Commissie start een nieuw juridisch gevecht met Polen over wetgeving die sinds half februari in voege is en rechters onderwerpt aan strenge tuchtregels.

Volgens de Europese Commissie is de tuchtwet een 'systeem van politieke controle' dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen in het gedrang brengt. 'We mogen onze fundamentele rechten en waarden niet in lockdown zetten. Het virus mag onze democratie niet doden,' argumenteert Vera Jourova, de vicevoorzitster van de Commissie bevoegd voor de rechtsstaat.

We mogen onze fundamentele rechten en waarden niet in lockdown zetten. Het virus mag onze democratie niet doden. Vera Jourova Vicevoorzitster Europese Commissie

De tuchtwet maakt het mogelijk rechters die zich beroepen op Europese rechtspraak te straffen. Dat is flagrant in strijd met de voorrang van de Europese rechtspraak op nationale rechtsregels. De wet is een vervolg op het instellen van een aparte tuchtkamer met door de overheid benoemde rechters die collega-rechters aanpakken die te kritisch zijn voor het regime.

Het Europees Hof van Justitie schortte op 8 april de werking van de tuchtkamer op, in afwachting van een definitief arrest. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders had het EU-Hof om dwingende maatregelen gevraagd. Maar de nieuwe Poolse wet maakt tuchtmaatregelen mogelijk in het hele juridisch systeem. Ze eist ook informatie over sommige niet-professionele activiteiten van rechters. Dat druist volgens de Commissie in tegen het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Verkiezingen

Jourova, zelf een Tsjechische, geeft Warschau twee maanden de tijd om de wet ongedaan te maken en dringt aan op overleg over de 'bredere context van de gerechtelijke hervormingen'. Jourova is ook uitermate bezorgd over het feit dat de Poolse presidentsverkiezingen van 10 mei op de agenda blijven ondanks de coronacrisis.

De Poolse regering wil de verkiezingen per brief organiseren. De oppositie vreest dat die werkwijze geen eerlijke, gelijke en geheime stemming kan garanderen. Oud-premier en voormalig EU-Raadsvoorzitter Donald Tusk riep al op tot een boycot van de verkiezingen. Huidig president Andrzej Duda, de kandidaat van regeringspartij PiS, leidt fors in de peilingen.

Hongarije

Ik volg de situatie in Hongarije permanent op. Vera Jourova Vicevoorzitster Europese Commissie

De Commissie heeft tegen Polen maar ook tegen Hongarije meerdere inbreukprocedures lopen voor het inperken van de democratie en de rechtsstaat. Jourova onderzocht, samen met Reynders, de speciale volmachten die de meeste lidstaten in coronatijden kregen. Ze beloofde ook 'radicale stappen' tegen Hongarije. 'Ik volg de situatie in Hongarije permanent op,' zei ze.