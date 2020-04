Europa probeert greep te krijgen op exit en herstel

Na de chaos van de voorbije maand rekent Europa op een meer gecoördineerde, stapsgewijze exit uit de quarantaine. Met testen en een detectieapp in de hoofdrol. En met de volgende fase - een marshallplan - al in het achterhoofd.

In de chaos van de coronacrisis was Europa nergens te bespeuren. De lidstaten zijn nu eenmaal verantwoordelijk voor gezondheid en veiligheid in eigen land. Ze maanden de Europese schoonmoeder aan in haar kot te blijven. Zelfs haar plan voor een gecoördineerde exitstrategie moest EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen een week in de kast houden om Wenen, Rome en Madrid de schijnwerpers te gunnen bij de eerste versoepeling van de quarantaine.

De heropening van winkels in een land kan shoppers uit naburige landen aantrekken. Ursula von der Leyen Voorzitster EU-Commissie

Toch dringen een Europese coördinatie en overleg zich op in de fase die volgt: de terugkeer naar het normale leven. Zonder afspraken over hoe de verspreiding van het virus tegen te gaan, lukt dat niet. De economieën in de Europese binnenmarkt zijn nauw verweven met elkaar. De heropening van winkels in een land kan shoppers uit naburige landen aantrekken. Een infectie slaat snel uit naar de hele Unie.

Jacht op het virus

Het nieuwe normaal zal tijd vergen, waarschuwt Von der Leyen. De sluiting van de buitengrenzen is intussen al verlengd tot minstens 15 mei. En zolang de Europese binnengrenzen stokken, blijft Europa op slot. De beperkende maatregelen moeten daarom stap voor stap versoepeld worden, en met een maand tussen om het effect te evalueren. De quarantaine moet heel geleidelijk plaatsmaken voor een gerichte bescherming/isolering van kwetsbare groepen of besmette personen.

Met het stappenplan wil de Commissie 'niet harmoniseren wat de lidstaten al doen', benadrukken EU-experts. Toch wil ze dat lidstaten vanaf nu de Commissie en de overige landen op de hoogte brengen van elke versoepeling. Bovendien kan de Commissie ook optreden tegen landen als Hongarije die misbruik maken van de noodtoestand om de democratie en de rechtsstaat on hold te zetten.

Een versoepeling kan bovendien alleen maar op basis van drie criteria. Een: de epidemie zit in een dalende trend gedurende een voldoende lange termijn. Twee: er is voldoende capaciteit in de brede gezondheidszorg, en niet alleen voor coronapatiënten. Drie: breedschalige testen en het traceren van contacten moeten de verspreiding van Covid-19 tegengaan.

Dat testen is al langer de achilleshiel in de Belgische strijd tegen corona. Serologische tests worden zeer belangrijk om de immuniteit na te gaan en opnieuw activiteiten toe te staan. Over het traceren van contacten via een app op de smartphone is de discussie in Europa en met de techbedrijven volop bezig.

Marshallplan

Von der Leyen stelde haar stappenplan niet alleen voor. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel kwam naar 'haar' Berlaymont om het belang van coördinatie en solidariteit in de verf te zetten. Het toont aan hoe weinig greep beide EU-leiders hebben op de crisis en de hoofdsteden.

We spreken bij een herstelfonds niet over miljarden, maar over meer dan 1.000 miljard euro. Ursula von der Leyen Voorzitster EU-Commissie