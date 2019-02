Europa scherp voor Belgische traagheid

Bedrijfswagens

Voorts is de Commissie hard voor het systeem van bedrijfswagens, dat mee verantwoordelijk is voor de talrijke files in ons land. De Commissie ziet heel wat meer ruimte voor de vergroening en de vereenvoudiging van het belastingsysteem. Ook de verschillende btw-voeten werken verstorend. En de hoge registratierechten bij de verkoop van een woning, die bovendien van regio tot regio verschillen, helpen de arbeidsmobiliteit niet.

De Commissie ziet belangrijke uitdagingen voor het pensioensysteem. Kritiek is er ook op de te rigide arbeidsmarkt, die laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond discrimineert. En ondanks de vele vacatures raken veel jongeren niet aan de bak. De Commissie dringt aan op meer technische opleidingen en aandacht voor taal- en digitale vaardigheid van jongeren. België bengelt daarvoor aan de Europese staart.

Op basis van het sociaal-economisch rapport komen er op 29 mei, de week na de verkiezingen, nieuwe Europese aanbevelingen.





Strafbankje

Net als de vorige jaren volgt eind mei nog een aparte evaluatie van het Belgische begrotingsrapport. België balanceert, net als Italië en Frankrijk, op het randje van de Europese begrotingsregels. Het structureel tekort, dat geen rekening houdt met de conjunctuur en eenmalige maatregelen, is het afgelopen jaar nog verslechterd terwijl een verbetering van 0,6 procent was voorgeschreven. De overheidsschuld daalt te traag en blijft op meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product hangen.

Vorig jaar ontsnapte België nipt aan het Europese strafbankje. Nu is vooral Italië het zorgenkind voor de begroting. Maar ons land zal opnieuw een deliberatie nodig hebben, is te horen in EU-kringen.