Europa sluit deal over herstelfonds

De Europese lidstaten zijn het na een marathonvergadering eens geraakt over een herstelfonds om uit de coronacrisis te raken én over de meerjarenbegroting.

Na vier dagen en vier nachten intensief en vaak kribbig overleg is er dus een akkoord over een herstelfonds van 750 miljard euro om uit de zware coronacrisis te raken. Daarnaast is er ook een akkoord over de meerjarenbegroting 2021-2027, die op 1.074 miljard afgeklopt is.