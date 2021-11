Europa stopt 300 miljard euro in eigen zijderoute

Europa gaat, net als China, infrastructuurprojecten financieren in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Het prijskaartje van de 'Global Gateway', het Europees alternatief voor de Chinese zijderoute, bedraagt 300 miljard euro.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen kondigde de alternatieve zijderoute aan in haar State of the Union begin september. Dat plan paste in de assertievere rol voor de Europese Unie als wereldspeler, politiek en technologisch. Woensdag maakt de Commissie die ambities om een actieve wereldspeler te worden concreet.

De Commissie wil over een periode van zeven jaar tot 300 miljard euro mobiliseren voor infrastructuurwerken elders in de wereld. Het moet gaan om moderniseringsprojecten, zoals de aanleg van glasvezelkabel voor snelle internetverbindingen of groene energie. Ook transport, onderwijs en gezondheidssystemen komen in aanmerking voor Europese financiering.

De Europese zijderoute is niet specifiek gericht op China, benadrukken EU-bronnen. Elke verwijzing naar de naam van dat land is vakkundig uit de ontwerptekst geschrapt. Europa spiegelt zich wel aan de massale investeringen waarmee China zich de voorbije tien jaar onmisbaar maakte als internationale financier.

Aan de afhankelijkheid of de steun aan corruptie die China creëerde via investeringen in Afrika neemt Europa expliciet geen voorbeeld. Ook Montenegro ondervond intussen dat schatplichtig zijn aan China allesbehalve gratis is: het Balkanland moet een vijfde van zijn bruto binnenlands product ophoesten voor de de terugbetaling van een lening voor de aanleg van een weg en brug.

Bovendien wil Europa de eigen waarden hoog houden en propageren: democratie, mensenrechten, sociale en milieunormen, goed bestuur en transparantie. 'Wij verkiezen een op waarden gebaseerde aanpak, die transparantie en goed bestuur aan onze partners biedt. We willen verbinding creëren, geen afhankelijkheid', zei von der Leyen al in de State of the Union.

Met deze Global Gateway ontwaakt Europa uit zijn naïviteit. Hilde Vautmans Europees Parlementslid (Open VLD)

'Over de hele wereld koopt China invloed met strategische investeringen of goedkope leningen en helaas heeft de EU te laat ingezien welk prijskaartje daaraan vasthangt. De democratie, goed bestuur, het milieu, de rechtsstaat en de mensenrechten zijn te vaak het kind van de rekening', reageert Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD). 'Met deze Global Gateway ontwaakt Europa uit zijn naïviteit.'

Onduidelijkheid

Over de samenstelling van de 300 miljard hangt nog een waas van onduidelijkheid. Er is weinig 'nieuw' geld. De enveloppe bestaat uit een mix van (al bestaande) Europese centen, leningen van de Europese Investeringsbank, ontwikkelingshulp en privégeld. De bedoeling is wel duidelijk: van Europa een financieel aantrekkelijk alternatief maken voor investeringen in groei- en ontwikkelingslanden. Die nieuwe markten, grondstoffen en infrastructuur komen op hun beurt de Europese bedrijven ten goede.

Europa begint aan een nieuw hoofdstuk: strategische partnerschappen in de wereld bouwen. Kathleen Van Brempt (Vooruit) Europees Parlementslid