Europa tikt België op de vingers over begroting

De Europese Commissie spoort België in een brief aan meer inspanningen te leveren om het structureel tekort op de begroting terug te dringen.

Vijf landen kregen dinsdag een brief uit Brussel met het verzoek de ontwerpbegroting bij te sturen. Het gaat om Frankrijk , Italië , Spanje , Portugal en België . Het is niet de eerste keer dat België wordt ingedeeld wordt bij de Club-Med landen, de landen die het al jaren niet te nauw nemen met de Europese begrotingsregels.

Structureel tekort

Omdat de federale regering in lopende zaken is, diende ons land op 15 oktober een begroting met voorlopige twaalfden in. En die plannen zijn niet ambitieus genoeg, concludeert Europa.

Het structureel tekort - de beste graadmeter voor de gezondheid van een begroting - stijgt volgend jaar met 0,3 procent terwijl er in principe een verbetering moet zijn van 0,6 procent per jaar. Het probleem is, zo schrijft de Europese Commissie, is dat de uitgaven volgend jaar veel te fors stijgen. Er is een stijging van 4,7 procent, terwijl de maximaal toegelaten stijging 1,6 procent is.