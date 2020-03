Europa twist over coronaobligaties en eigen bazooka

België en acht zuidelijke landen dringen aan op de uitgifte van Europese corona-obligaties. Toch is het onwaarschijnlijk dat de Europese leiders donderdag het taboe op Europees schuldpapier doorbreken. Een akkoord over het inzetten van het Europees noodfonds ESM lijkt het hoogst haalbare.

Terwijl het Europees Parlement donderdag virtueel vergadert over de coronacrisis, binden de Europese leiders in een videoconferentie de strijd aan met de demonen van de eurocrisis: de 'religieuze' kloof tussen het rijke noorden en het arme zuiden van de Unie.

Corona-obligaties

Het is niet het moment voor grote ideologische en symbolische discussies. We moeten snel en effectief handelen.

De Belgische regering schoof woensdag op naar het zuidelijke kamp. De negen premiers van die groep, onder wie Sophie Wilmés (MR), vragen Europees Raadsvoorzitter Charles Michel ' te werken aan een instrument voor de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier '. Ook minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) steunt Wilmès. 'Het is niet het moment voor grote ideologische en symbolische discussies. We moeten snel en effectief handelen.'

De uitgifte van gezamenlijk schuldpapier of euro-obligaties is een taboe voor de zuinigen, wegens de 'moral hazard'. De zuidelijke landen zouden achter de lage Duitse rente schuilen en hun eigen huiswerk vergeten. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz herhaalde dinsdagavond dat coronabonds moeilijk liggen en in elk geval langs het Duitse parlement moeten passeren.