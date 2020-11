Europa verwacht Belgische krimp van 8,4 procent dit jaar

De Europese economie is ook in 2022 nog niet hersteld van Covid-19. De krimp in België beloopt dit jaar 8,4 procent. En de schuld stijgt tegen 2022 naar 118,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat voorspelt de Europese Commissie.

De coronacrisis zet een forse rem op het opveren van de economie. De Europese Commissie verwacht een krimp van 7,8 procent in de eurozone, gevolgd door een groei van 4,2 procent in 2021 en 3 procent in 2022. De tweede golf van de pandemie zet de eerder verhoopte groei in het vierde kwartaal on hold, zegt EU-commissaris voor Financiën, Paolo Gentiloni.

De Belgische economie groeit volgend jaar met 4,1 procent, na de krimp met 8,4 procent dit jaar. In 2022 verwacht de Commissie met 3,5 procent een hogere Belgische groei dan het gemiddelde van de eurozone. Het tekort op de Belgische begroting loopt dit jaar op tot 11,2 procent van het bbp en de schuld naar 117,7 procent. Het tekort zou in 2022 terugvallen naar 6 procent van het bbp.

De voorspellingen van de Europese Commissie houden geen rekening met de ontwerpbegroting van de regering-De Croo, die pas afgelopen weekeinde ingediend werd. De Commissie wijst op twee grote onzekerheden en risico's: de gezondheidssituatie en de uitkomst van de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord met de Europese Unie.

Geen V-curve

'We hebben nooit gerekend op een herstel in de vorm van een V-curve. Nu weten we dat die V-curve uitgesloten is', zegt Gentiloni. Hij spreekt over 'de zwaarste recessie in de Europese geschiedenis' en wijst erop dat de tweede golf een domper zet op de economische herneming sinds mei. Het zal twee jaar vergen voordat de Europese economie opnieuw in de buurt komt van het niveau van voor de pandemie.'

We hebben nooit gerekend op een herstel in de vorm van een V-curve. Nu weten we dat die V-curve uitgesloten is. Paolo Gentiloni EU-commissaris voor Financiën

Duitsland krimpt dit jaar naar verwachting met 'slechts' 5,6 procent, maar groeit trager dan gemiddeld: 3,5 procent in 2021 en 2,6 procent in 2022. Vijf eurolanden kennen dit jaar een nog zwaardere terugval dan België. De Spaanse economie krimpt met 12,4 procent, de Italiaanse met 9,9 procent, de Franse met 9,4 procent, de Portugese met 9,3 procent en de Griekse met 9 procent. Litouwen en Ierland lijken met een krimp van 2,2 en 2,3 procent minder getroffen door de pandemie.

Hoge schulden

Niet toevallig zijn het dezelfde landen die hun al slechte cijfers voor overheidsschuld en begrotingstekort verder zien oplopen. De gemiddelde schuld in de eurozone stijgt van 85,9 procent van het bbp naar 101,7 procent dit jaar, 102,3 procent in 2021 en 102,6 procent in 2022. de Europese Commissie verwacht dat de Belgische schuld gaat van 98,1 procent in 2019 naar 117,7 procent dit jaar, 117,8 procent in 2021 en 118,6 procent in 2022.

De Griekse schuld stijgt dit jaar naar 207,1 procent van het bbp en blijft ook volgend jaar net boven 200 procent. De Italiaanse schuld stijgt dit jaar naar bijna 160 procent van het bbp en blijft de komende twee jaar daar hangen. Portugal volgt met een overheidsschuld van 135 procent dit jaar, maar die zakt terug naar 127,2 procent in 2022. In Spanje beloopt de schuld dit jaar 120,3 procent van het bbp. Die loopt tegen 2022 verder op tot 123,9 procent.

De Europese Commissie schoof na de uitbraak van de coronacrisis de strenge regels voor begroting en schuld opzij, waardoor lidstaten meer ruimte hebben om de economische gevolgen van de pandemie te bestrijden. Een discussie over het langer aanhouden van die strenge begrotingscontrole komt er de komende maanden zeker aan, erkent Gentiloni. Diverse experts, waaronder het begrotingscomité, een onafhankelijk orgaan dat de Europese Commissie adviseert, pleit voor een aanpassing van de regels met meer ruimte voor investeringen.

Herstelfonds

'We zullen massale steun bieden aan de meest getroffen regio's en sectoren', belooft Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter voor Economie van de Commissie. Hij roept op tot een snel akkoord over het Europees meerjarenbudget voor de volgende zeven jaar en over het herstelfonds NextGenerationEU, goed voor respectievelijk 1.080 en 750 miljard euro.