Europa vraagt Italië uitleg over begroting

Volgens Brussel is sprake van een 'nooit geziene afwijking van het stabiliteitspact'. Europa verwacht tegen 22 oktober verduidelijkingen. Volstaat het antwoord niet, dan heeft Brussel tot 29 oktober om het budget te verwerpen.

Europa is begonnen aan zijn potje armworstelen met de Italiaanse regering. De Europese Commissaris voor Economische Zaken Pierre Moscovici overhandigde de Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria donderdagavond een brief. Daarin vraagt hij namens de Europese Commissie meer toelichting bij de begrotingsplannen die de ploeg van premier Giuseppe Conte maandag, net als de andere eurolanden, naar Brussel stuurde.

Alarmbellen

Europa is al zowat drie weken in de ban van het Italiaanse budget voor 2019. Niet het minst omdat de Italiaanse regering eind september bekendmaakte het tekort volgend jaar te zullen laten oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Des te meer tijd verstrijkt, des te mooier ik onze begroting vind. Giuseppe Conte Italiaanse premier

Dat die plannen alarmbellen deden afgaan, is geen verrassing. De vorige centrumlinkse regering in Rome had Brussel immers beloofd het deficit in 2019 tot 0,8 procent van het bbp terug te dringen.

'Als Italië een ding kan missen, zijn het wel extra bezuinigingen', is dezer dagen evenwel het mantra in Rome. 'Willen we duurzame economische groei creëren, moeten we de vraag stimuleren en meer investeren', klinkt het.

Daarom bevriezen de rechts-populistische Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging een geplande btw-verhoging en voeren ze vanaf januari een vlaktaks in voor kleine bedrijven en zelfstandigen. De zwaksten in de maatschappij kunnen dan weer rekenen op een minimuminkomen van 780 euro per maand. En de pensioenleeftijd gaat omlaag.

Brief naar Rome

Nog voor Italië zijn begroting maandag officieel indiende, had de Europese Commissie al een eerste brief naar Rome gestuurd waarin ze haar bezorgdheid uitte over de begrotingsplannen. Maar de bijsturing waarop Brussel gehoopt had, bleef uit.

Daarom volgde donderdag een nieuwe brief. 'De Italiaanse ontwerpbegroting vertoont een nooit geziene afwijking van het stabiliteitspact als het over het structureel begrotingstekort gaat', stelt Brussel vast. Volgens de Commissie is het duidelijk dat Rome zijn verplichtingen gelinkt aan dat pact 'helemaal niet respecteert'.

De Commissie geeft de Italiaanse regering tot maandag om een antwoord te formuleren en eventuele bijsturingen te doen. Volstaan die voor Europa niet, dan heeft Brussel tot 29 oktober om de Italiaanse begroting te verwerpen.

'Kritische bemerkingen'

De autoriteiten in Rome lijken voorlopig niet onder de indruk van de manoeuvres in Brussel. 'Dit is niet de begroting die de Commissie verwachtte. Het is dan ook normaal dat er kritische bemerkingen komen. We zullen daarop antwoorden', stelde premier Conte donderdag in de marge van de Europese top in Brussel.

Dat Europa het niet waagt om een trojka of commissarissen te sturen. Laat de regering van de Italianen toch gewoon haar werk doen. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

'Des te meer tijd verstrijkt, des te mooier ik onze begroting vind', ging hij voort. Een dag eerder had hij al verklaard dat er wat Rome betreft 'geen marge voor bijsturingen is'. Dat probeerde hij woensdag en donderdag tijdens gesprekken met andere Europese leiders, zoals Angela Merkel, ook duidelijk te maken.

Vanuit Rome deed vicepremier Matteo Salvini ook zijn duit in het zakje. 'We hebben verantwoording af te leggen tegenover 60 miljoen Italianen, niet tegenover Europa. We veranderen geen komma in onze begrotingsplannen.'

De leider van de Lega schakelde nog een versnelling hoger in zijn strijd tegen de EU. 'Dat ze het niet wagen om een trojka of commissarissen te sturen. Laat de regering van de Italianen toch gewoon haar werk doen.'

Nog maar brieven

Italië is wellicht niet het enige euroland dat post krijgt uit Brussel. 'Er zijn vier, vijf of zes landen die een brief zullen krijgen met het verzoek bijkomende informatie te bezorgen', verklaarde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, donderdag.

De Europese twijfels over de Italiaanse begrotingsplannen wakkerden de zenuwachtigheid op de financiële markten donderdag in elk geval weer aan. De rente op Italiaanse tienjaarse obligaties klom van 3,55 procent woensdag naar 3,69 procent.

3,69 procent De rente op Italiaanse tienjaarse obligaties klom van 3,55 procent woensdag naar 3,69 procent.