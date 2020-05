Europa vreest ongelijkheid tussen lidstaten bij herstel

Eurocommissaris Paolo Gentiloni wijst erop dat het herstel niet in elke lidstaat even vlot zal gaan.

De coronacrisis veroorzaakt een historische recessie en onzeker herstel in Europa, zegt de Europese Commissie. Ze vreest 'blijvende littekens' voor de eurozone en de interne markt. België ontsnapt aan het strafbankje.

'Een recessie met historische proporties.' Zo typeert de Europese Commissie de coronacrisis in haar lentevooruitzichten. Die hakt stevig in op de Europese groei. De krimp in de eurozone beloopt dit jaar 7,7 procent om in 2021 op te veren met 6,3 procent. De tewerkstelling daalt gemiddeld met 4,7 procent dit jaar om volgend jaar te herstellen met 3,9 procent.

De welvaart in België zakt van 1,4 procent van het bruto binnenlands product naar 7,2 procent dit jaar. De Commissie verwacht voor ons land een herstel van de economische groei met 6,7 procent in 2021. België slaagt er wel beter in het verlies aan jobs te beperken: de Commissie verwacht een daling met 1 procent dit jaar en een stijging met 1,2 procent in 2021.

Ongelijke rebound

Alle Europese landen zijn getroffen door de pandemie. Maar er dreigen grote verschillen in de economische pijn dit jaar en de kansen op heropleving. Griekenland (-9,7 procent van het bpp), Italië (-9,5 procent), Spanje (-9,4 procent) en Frankrijk (-8,2 procent) ondervinden een sterkere terugval. 'Ons collectief herstel zal afhangen van een doorgedreven sterk en gecoördineerd antwoord op Europees en nationaal niveau', zegt de vicevoorzitter en Commissaris voor Economie, Valdis Dombrovskis.

Die ongelijkheid is nog duidelijker in de begrotingscijfers. De eurozone gaat van een gemiddeld begrotingstekort in 2019 van 0,6 procent van het bbp naar een tekort van 8,5 procent in 2020 en 3,5 procent in 2021.

Alle EU-landen zitten met hun begroting dit jaar boven de Europese pijndrempel van 3 procent van het bbp. Italië is met 11,1 procent veel harder getroffen. Spanje volgt met een tekort van 10,1 procent van het bbp en Frankrijk met 9,9 procent. België sluit zoals vaker aan bij de 'club med' van probleemlanden, met een tekort van 8,9 procent dit jaar.

Astronomische schuld

De schuldcijfers ogen astronomisch en echoën de regionale ongelijkheid. De gemiddelde overheidsschuld in de eurozone beloopt 102,7 procent dit jaar. Maar in Griekenland loopt de schuld op tot 194,4 procent van het bbp, in Italië tot 158,9 procent, Portugal gaat naar 131,6 procent, Frankrijk 116,5 en Spanje 115,6 procent.

Eurocommissaris Paolo Gentiloni benadrukt dat de 'diepte van de recessie en de kracht van het herstel oneven zullen zijn. Ze zijn afhankelijk van de snelheid waarmee de lockdowns opgeheven worden, het belang van diensten zoals toerisme en de financiële middelen in elk land. Zulke verschillen zijn een bedreiging voor de interne markt en de eurozone', zegt hij.

Slecht rapport België

De cijfers voor België zijn extreem slecht. Het nominale tekort op de begroting steeg in 2019 - voor de coronacrisis - van 0,8 procent in 2018 naar 1,0 procent. Dat is deels te wijten aan het wegvallen van het effect van de vervoegde afbetaling van bedrijfsbelastingen. De Commissie waarschuwde al dat het opschuiven van de belastingdatum een tijdelijk effect heeft en geen structurele maatregel is.