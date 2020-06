Europa wapent zich tegen Chinese pletwals

De Europese Commissie treedt op tegen - vooral Chinese - bedrijven die in Europa op overnamejacht zijn of aanbestedingen winnen dankzij gulle subsidies die ze thuis genieten.

Europa beschikt over stevige regels voor staatssteun. Die moeten een gelijk speelveld creƫren op de interne markt. Maar niet-Europese bedrijven zijn daar niet aan gebonden en ze zijn minder transparant over staatssteun. Daardoor zijn Europese bedrijven een makkelijke overnameprooi voor door de overheid gefinancierde bedrijven uit China of het Midden-Oosten. En krijgen EU-bedrijven bij openbare aanbestedingen of voor EU-fondsen meer buitenlandse concurrentie.

Europa hanteert al antisubsidieregels, zoals een heffing op ingevoerde goederen. Maar ook de regels voor mededinging zijn aan een update toe. 'Buitenlandse investeringen zijn welkom in de Europese Unie', zegt Europees Commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager. 'Maar wij voegen eraan toe: deel dan ook onze regels', vult EU-commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton aan.

Vestager broedt al langer op een plan. Omdat zulke veranderingen een voorzichtige aanpak vereisen, begint ze overleg met de lidstaten en het Europees Parlement voor gedetailleerde wetsvoorstellen.

'We hebben de juiste instrumenten nodig om te garanderen dat buitenlandse subsidies onze markt niet verstoren, net zoals we doen met nationale subsidies', zegt Vestager. Er zijn verschillende vormen van subsidies die tot scheeftrekkingen op de Europese markt kunnen leiden: bedrijven in handen van of gefinancierd door de overheid, gesubsidieerde leningen, onbeperkte garanties of belastingkrediet. Na de coronacrisis dreigt de buitenlandse druk groter te worden. Vestager maande Europese overheden eerder aan kapitaal te leveren aan bedrijven om buitenlandse overnames te voorkomen.

Drie grendels

De Commissie stelt drie grendels voor die ook samen ingezet kunnen worden: een algemeen onderzoek naar subsidies, een gerichter preventief instrument bij overnames en een gelijkaardig instrument bij openbare aanbestedingen.

Dat onderzoek gaat na of een bedrijf met behulp van subsidies zijn slag op de Europese markt heeft geslagen. Elke buitenlandse steun van meer dan 200.000 euro op drie jaar is voer voor zo'n onderzoek. Zowel nationale autoriteiten als de Commissie kunnen dat uitvoeren. Als sprake is van scheeftrekking van de interne markt, kunnen remedies worden opgelegd, zoals boetes of vereiste aanpassingen van structuur of gedrag van het betrokken bedrijf.

De twee andere instrumenten, bij een overname of een openbare aanbesteding, werken preventief. Buitenlandse bedrijven op overnamepad moeten hun subsidies aangeven. De Commissie schuift een drempel van 100 miljoen euro jaaromzet naar voren. Open kaart spelen is ook nodig bij een belang van meer dan 35 procent in een Europees bedrijf. De Commissie is het enige aanspreekpunt. Ze kan desinvesteringen of toegang tot eigen infrastructuur en onderzoeksresultaten eisen, en zelfs de overname verbieden als ze oordeelt dat de subsidie marktverstorend werkt.

Jaarlijks schrijven zo'n 250.000 overheden in Europa voor 2.000 miljard euro aan aanbestedingen uit. Thierry Breton EU-commissaris Interne Markt