Europa wapent zich tegen oneerlijke concurrentie uit China

Europa zet zwaar geschut in tegen oneerlijke concurrentie van Chinese staatsbedrijven op zijn interne markt. De wetgeving die toelaat tussen te komen bij overnames en aanbestedingen is tekenend voor de verzuurde relatie tussen beide economische blokken.

Margrethe Vestager, Europees commissaris voor Concurrentie, legt vandaag een verordening voor die Europese bedrijven beschermt tegen marktverstorende subsidies van buitenlandse overheden op de Europese markt. Daarmee krijgt Europa een extra instrument in handen tegen oneerlijke Chinese concurrentie.

Een Europese verordening voor het screenen van investeringen laat lidstaten toe Chinese investeringen in strategische sectoren te screenen en desgevallend te verbieden. Ook België werkt aan zo'n screeningmechanisme. In een gesprek begin vorig jaar suggereerde Vestager dat ook de regels voor staatssteun moeten worden ingezet.

De essentie Europa creëert een nieuw vehikel om Chinese oneerlijke concurrentie te stoppen.

De Europese Commissie kan tussenkomen in aanbestedingen en overnames door Chinese staatsbedrijven.

De relaties tussen Europa en China verharden, net als die tussen China en de VS.

De ratificatie van het Europees-Chinese Investeringsakkoord is niet evident.

Vestagers plan is behoorlijk streng. Buitenlandse bedrijven die Europese concurrenten met een jaaromzet van meer dan 500 miljoen euro willen overnemen of meedingen naar overheidscontracten voor meer dan 250 miljoen euro zullen die plannen moeten melden in Brussel. De Commissie kan aanpassingen, desinvesteringen of de terugbetaling van oneerlijke staatssteun eisen van de buitenlandse onderneming.

Ze kan ook op eigen initiatief een onderzoek opstarten, informatie opvragen en ter plaatse inspecties uitvoeren. De Commissie bekijkt daarbij of een buitenlands bedrijf geniet van staatssteun of onbeperkte overheidsgaranties. Renteloze leningen en belastingkredieten worden ook onder de loep genomen. De subsidies worden afgezet tegen de grootte van de markt in kwestie en de waarde van de prooi.

Investeringsakkoord

De nieuwe Europese wetgeving treedt pas over enkele jaren in voege. Ze moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Maar ze komt wel op een sleutelmoment in de relaties met China. Europa, dat vier maanden geleden een investeringsakkoord sloot met China, neemt, in het zog van de Verenigde Staten, een veel agressievere houding aan tegenover de repressie van minderheden in China en de beperkte economische opening van het land.

De recente Europese sancties en Chinese tegenmaatregelen creëren geen gunstig klimaat voor ratificatie. Valdis Dombrovskis Europees Commissaris voor Handel

Het Europees Investeringsakkoord kwam er vooral op aandringen van en in het belang van Duitsland. Het Europees Parlement dreigt al langer de ratificatie te weigeren omdat Europa alleen op papier beloftes kreeg van China voor het eerbiedigen van sociale regels en mensenrechten. Bovendien komen in het najaar naar verwachting de groenen, die veel kritischer staan tegenover Peking, in de nieuwe Duitse regering.