Europa wil af van fiscale veto's

Een Europees btw-regime, energieaccijnzen of milieubelastingen die in lijn zijn met de Europese klimaatafspraken, een eenvormige belasting op digitale transacties of een gezamenlijke tobintaks die speculatie belast. Het zijn stuk voor stuk Europese wetsvoorstellen die al jaren of zelfs decennia niet van de grond geraken door een veto van een of meerdere lidstaten.