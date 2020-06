Europa wil herstel stutten met minimumloon

De Europese Commissie zet haar plannen voor een 'eerlijk minimuminkomen voor alle werkenden' door. Ongelijkheid counteren is na de coronacrisis meer dan ooit nodig, is de redenering.

Al van bij haar aantreden als voorzitter van de Europese Commissie legde Ursula von der Leyen een plan voor een minimumloon op tafel. Het gaat niet om een cijfer dat voor heel Europa hetzelfde is, wel een set van minimumeisen en procedures om een rechtvaardige verloning te garanderen. De hoogte van het minimumloon in Europa varieert van 286 euro in Bulgarije tot 2.071 euro in Luxemburg.

Sociale regels worden in Europa, net als in Belgiƫ, in eerste instantie overgelaten aan de sociale partners. Na een eerste aanzet in januari oordeelt de Commissie dat er 'nood is aan Europese actie'. De economische crisis door de coronapandemie heeft de inkomensverschillen en armoede onder werkenden nog doen toenemen. Een waardige verloning is essentieel voor het herstel en het heropbouwen van een veerkrachtige economie, meent de Commissie.

Een op de zes heeft een laag inkomen in Europa. En het merendeel is vrouw. Nicolas Schmit EU-commissaris voor Arbeid en Sociale zaken

'Een op de zes heeft een laag inkomen in Europa. En het merendeel is vrouw', zegt Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Arbeid en Sociale zaken. 'Die lageloners hielden onze maatschappij en economie recht toen alles moest stoppen. Paradoxaal genoeg worden ze nu het hardst getroffen door de economische crisis.'

Een Europees kader voor minimumlonen kan de gender- en de loonkloof helpen te dichten. Een beter loon zet ook meer aan tot werk en verhoogt dus de productiviteit.

Niet evident

Volgens het Europees vakverbond (EVV), de koepel van vakbonden, leden werkenden 40 procent inkomensverlies sinds de uitbraak van Covid-19. De Europese vakbonden eisen een loon van zeker 60 procent van het gemiddelde loon in elk land.

Werkgevers staan weigerachtig tegenover het Commissie-plan. Het wordt dus niet evident om via sociaal overleg een akkoord te vinden. Lukt dat de sociale partners niet, dan kan de Commissie wetgeving uitvaardigen. Schmit houdt die optie wel degelijk op tafel.