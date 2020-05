Europa zet deur voor buitenlandse vakantie op een kier

De Europese Commissie heeft een draaiboek klaar om een heropstart van het toerisme in Europa mogelijk te maken. Ook stelt ze een interactieve kaart op met informatie om vakantiegangers op weg te helpen. Met België dreigt een clash over de niet-terugbetaling van geannuleerde reizen.

Meer en meer grenzen tussen Europese lidstaten gaan opnieuw open. Het aantal coronabesmettingen zit in dalende lijn. En met die versoepelingen rijst de vraag of we deze zomer familie en vrienden in andere lidstaten kunnen bezoeken of er op vakantie kunnen gaan.

De Europese Commissie zet de deur alvast op een kier. Ze onderkent dat toerisme ook een economische noodzaak is, goed voor bijna 10 procent van het Europees bruto binnenlands product en 12 procent van de tewerkstelling.

De Commissie legde de lidstaten woensdag een gezamenlijk draaiboek voor. En ze werkt aan een interactieve kaart met informatie over inreisbeperkingen en gezondheidseisen in elk land om vakantiegangers op weg te helpen deze zomer. De opvallendste Commissie-voorstellen:

1. Geleidelijke opening grenzen

Een eerste vereiste voor toerisme in een ander land is dat de beperkingen aan de Europese binnengrenzen wegvallen. Of de mayonaise pakt, is een ander paar mouwen. De ernst van de epidemie en het herstel verschilt grondig van land tot land. Toeristen binnenlaten betekent voor sommige landen een nieuwe uitdaging voor het gezondheidssysteem.

Het ideale scenario is dat alle grenscontroles in Europa worden opgeheven, zegt Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Maar ook zij beseft dat die sprong in een eerste fase niet haalbaar zal zijn. Dat Oostenrijk alle grenzen met buurlanden gaat openen behalve die met Italië, is daar een bewijs van.

Daarom mikt de Commissie op een geleidelijke en gecoördineerde opening van het grensverkeer tussen landen en regio's die even ver staan in het bestrijden van de epidemie. De gezondheidszorg in de betrokken landen moet de toestroom ook aankunnen. Eens de grens open is, mag iedereen uit dezelfde reisbubbel passeren: discriminatie is uit den boze.

2. Geen covidpaspoort

De Commissie heeft het niet begrepen op stigmatiserende praktijken zoals een covidpaspoort, een bewijs dat de toerist vrij is van of immuun voor het coronavirus. Europa wenst evenmin een verplichte tracering op te leggen van covidslachtoffers. De Commissie legt wel een protocol op tafel voor de interoperabiliteit van traceringsapps, zodat die met elkaar kunnen communiceren.

Het toerisme moet in veilige omstandigheden kunnen heropstarten. De Commissie stelde daarom veiligheidsprotocollen op voor hotels en bars, maar ook voor bezoeken aan musea. 'Massatoerisme zal onmogelijk zijn deze zomer,' waarschuwt Margrethe Vestager, de vicevoorzitter van de Commissie.

3. Vouchers of terugbetaling

Met het toerisme komt ook het transport van toeristen, dat hard te lijden had onder de coronacrisis, opnieuw op gang. De Commissie komt met duidelijke richtsnoeren voor een veilig passagiersvervoer. In vliegtuigen worden geen stoelen opengelaten, maar zijn mondmaskers verplicht.

Als mensen hun hele vakantiebudget staken in die tickets hebben ze die terugbetaling nodig. Margrethe Vestager Vice-voorzitter Europese Commissie