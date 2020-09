Europa zet in op mijnen voor grondstoffen greentech

De ontginning van lithium op het zoutmeer van Atacama in het noorden van Chili. Het Zuidamerikaanse land is goed voor 78 procent van de toevoer van lithium in Europa, een grondstof die cruciaal is voor het vergroenen van de mobiliteit in Europa.

Europa is te afhankelijk van China voor cruciale grondstoffen zoals lithium voor de Green Deal. Recyclage via 'stadsmijnen' en een eigen ontginning en verwerking in Europa moeten tot een 'strategische autonomie' leiden.

Lithium is een essentiële grondstof voor batterijen van elektrische wagens en de opslag van energie. Europa zet met de Green Deal zwaar in op een groene industrie van de toekomst en zal daarom tegen 2030 achttien keer meer lithium nodig hebben; in 2050 zelfs zestig keer meer. Maar daar knelt het schoentje: Chili is goed voor 78 procent van de wereldwijde lithiumwinning; de rest komt uit Australië. En het gros van al dat lithium wordt eerst nog in China verwerkt.

x 60 Lithiumgebruik tegen 2050 De komende tien jaar zal in Europa achttien keer meer lithium gebruikt worden dan nu. In 2050 is dat zelfs maal zestig.

De Europese Commissie plaatst lithium daarom op de lijst van 'kritische grondstoffen'. China is tevens goed voor 98 procent van alle zeldzame aardmetalen. Ook de vraag naar die grondstoffen zal vertienvoudigen. De aardmetalen worden onder meer gebruikt in permanente magneten in producten zoals windgeneratoren. Ook 80 procent van het kobalterts, dat gewonnen wordt in Congo, wordt geraffineerd in China tot grondstof voor de batterijproductie.

We gaan toch niet onze huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vervangen door een van kritische grondstoffen? Maros Sefcovic Vice-voorzitter Europese Commissie

De coronapandemie heeft blootgelegd dat Europa tegenover China te afhankelijk is van sommige producten, kritische materialen en waardeketens. 'We moeten strategische actie ondernemen om Europa economisch en geopolitiek weerbaarder te maken,' zegt Maros Sefcovic, de vice-voorzitter van de Europese Commissie. Ook Turkije, Zuid-Afrika en Brazilië kunnen Europa in de tang nemen met een quasi-monopolie op kritische grondstoffen.

Europese mijnen

Het antwoord van de Europese Commissie ligt in de oprichting van een alliantie voor zeldzame metalen en mineralen, die overheden, regio's, bedrijven, sociale partners en financiers samenbrengt, zoals dat al gebeurt in de Europese batterij-alliantie. Recyclage van kritische grondstoffen is een ander belangrijk werkpunt. Elektronisch afval wordt nu al voor 30 procent verzameld en hergebruikt; de helft van metalen als zink, ijzer of platina worden gerecycleerd en zijn goed voor een kwart van de Europese consumptie; maar van e-afval wordt nu minder dan 1 procent gerecycleerd.