Europa zet in op waterstof

Energie is goed voor 75 procent van de CO2-uitstoot in Europa. Waterstof en groene elektriciteit spelen een centrale rol in het Europese draaiboek voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

'Als we in 2050 klimaatneutraal willen worden, moeten we ons energiesysteem omgooien. Het is een reliek uit het verleden.' De klimaatspecialist van de Europese Commissie, Frans Timmermans, wil tegen 2024 de productiecapaciteit van waterstof verzesvoudigen. Tegen 2030 moet waterstof een intrinsiek onderdeel van een meer geïntegreerd energiesysteem zijn.

'De prioriteit is zo snel mogelijk over te stappen naar hernieuwbare, groene waterstof om wereldleider te blijven', benadrukt Timmermans. Waterstof maakt nu minder dan 2 procent van het energieaanbod uit. Tegen 2050 moet dat aandeel stijgen naar 12 tot 14 procent.

Waterstof heeft geen kleur, maar de industrie gebruikt wel kleurcodes om te onderscheiden hoe proper een energiebron is. Waterstof is nu veeleer grijs, omdat het wordt vervaardigd met fossiele brandstoffen. Blauwe waterstof op basis van aardgas, waarbij de CO2-gassen ondergronds worden opgeslagen, is nodig in een overgangsperiode, erkent Timmermans. Doordat zonne- en windenergie almaar goedkoper worden, wordt ook het vervaardigen van groene waterstof minder duur.

Elektrificatie

Het terugdringen van de uitstoot van energie in Europa gaat gepaard met elektrificatie. Tegen 2050 verdubbelt de elektriciteitsconsumptie, melden bronnen bij de Europese Commissie. Daarom moet de Europese energiemarkt van morgen veel flexibeler zijn: alle mogelijke synergieën moeten aangewend worden. Het netwerk moet niet alleen huishoudens, maar ook auto's, bussen en vrachtwagens aandrijven, en energie bieden voor de industrie, tot en met de staalproductie.

Vooral in industriële sectoren met een groot energieverbruik zoals staal en chemie, kan waterstof een forse vergroening bewerkstelligen. 'We moeten de industrie aan boord hebben', aldus Timmermans. Een alliantie van bedrijven en landen, waaronder Nederland en Duitsland, steunen de waterstofboost. De waterstofalliantie wil samenwerken in de hele keten, zoals dat al gebeurt voor de batterijalliantie.

Ook in België zijn er plannen voor waterstofproductie. De supermarktketen Colruyt en de gasnetbeheerder Fluxys gaan samen 35 miljoen euro investeren in een waterstoffabriek in Zeebrugge. Die moet in 2023 actief zijn. De staalproducent ArcelorMittal belooft de CO2-uitstoot in Europa met 30 procent te verminderen en kijkt daarvoor naar de site in Zelzate.

Investeringen

Vandaag is groene waterstof (2,50 tot 5,50 euro/kg) nog veel duurder dan grijze waterstof (1,50 tot 1,70 euro/kg). Om de omslag te maken zijn investeringen nodig. Het Europese herstelfonds, NextGenertationEU, biedt zowel bedrijven als lidstaten steun om projecten uit te werken.

De Commissie schat dat tegen 2024 5 tot 9 miljard euro nodig is. Met die investering kan de Unie jaarlijks 9 miljoen ton CO2 uit de lucht houden. Tegen 2030 zijn voor 26 tot 44 miljard euro investeringen nodig. Daardoor zal jaarlijks 90 miljoen ton minder CO2 de lucht ingaan.