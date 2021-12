Europa zet kader uit voor minimumloon in elk land

Een Europees wettelijk kader moet de minimumlonen in alle lidstaten optrekken. De Europese Commissie wil ook platformwerkers, zoals fietskoeriers van Deliveroo, duurzamer werk garanderen.

De Europese ministers van Sociale Zaken schaarden zich maandag achter de invoering van Europese wetgeving over een 'adequaat minimumloon'. Concrete bedragen voor een minimumloon legt Europa niet op: welvaart en sociale systemen verschillen van land tot land. 'Maar het is wel de bedoeling de lonen regelmatig te verhogen', benadrukt Nicolas Schmit, die verantwoordelijk is voor sociaal beleid in de Commissie. Dat kan met een systeem van automatische loonindexering, zoals in België.

Het plan van Schmit kreeg vleugels dankzij de pandemie. Die dreigt de sociale ongelijkheid in Europa nog te versterken. De ervaring leert dat de lonen hoger liggen in de 21 EU-lidstaten met collectieve loononderhandelingen, waaronder België. Dat collectief overleg wordt nu aangemoedigd in alle landen waar zo'n minimale arbeidsvergoeding geldt voor minder dan 70 procent van de werkenden.

Het kader voor een Europees minimumloon zal het verschil maken in landen als Polen, Hongarije en Roemenië, zegt Europees Parlementslid Sara Matthieu (Groen). Het Europees Parlement legt de drempel voor collectief loonoverleg op 80 procent. De hoogte van dat minimumloon moet niet alleen gekoppeld worden aan de reële lonen in de lidstaten, maar ook aan de levensduurte en armoedegrens. 10 procent van de werkenden in Europa leeft onder de armoedegrens.

De rechten op een minimumloon moeten ook uitgebreid worden naar flexwerkers, benadrukt Matthieu. De onderhandeling tussen het Europees Parlement en de lidstaten over het wettelijk kader voor minimumlonen belooft pittig te worden.

Schmit acht een verzoening van de standpunten mogelijk. Denemarken en Hongarije stemden tegen. Kopenhagen vreest dat het goede sociale systeem in eigen land de dupe van een Europees minimumloon zou worden. Zweden, dat tot nu in het Deense kamp zat, stemde wel voor.

Fietskoeriers

Schmit stelt deze week ook Europese wetgeving voor die platformwerkers, zoals fietskoeriers, beschermt. In september vroeg het Europees Parlement platformwerkers niet te beschouwen als zelfstandigen, tenzij het tegendeel gestaafd wordt. Schmit gaat daarin mee. Maar Matthieu belooft alvast het been stijf te houden als de Commissie dit werknemersstatuut uitkleedt.