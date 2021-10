Europa zet nieuw gevecht in over oude begrotingsregels

Om de digitale en klimaattransitie mogelijk te maken zijn naast de bestaande Europese fondsen jaarlijks 650 miljard euro extra investeringen nodig. Voor klimaat alleen al gaat het om 520 miljard euro per jaar. Dat geld moet komen van de lidstaten en de privésector, benadrukt Europees commissaris Paolo Gentiloni. Belgisch staatssecretaris Thomas Dermine (PS) pleitte dinsdag in De Tijd voor een volledige Europese financiering van die klimaatinvesteringen en het aangaan van Europese schulden.

De Italiaanse sociaaldemocraat Gentiloni gaat niet zover . Hij weet hoe explosief een debat over zoveel Europese schulden wordt. Hij wil morrelen aan de Europese begrotingsregels en hoopt alle neuzen in dezelfde richting te krijgen voor 2023. Tot eind 2022 zette de Europese Commissie de bestaande budgetregels op stal.

Noord-Zuid

Sinds de financiële en de Griekse crisis leidden die regels tot een breuklijn tussen de zuinige 'frugals' uit Noord-Europa en de gullere zuidelijke lidstaten. De coronacrisis heeft de tekort- en schuldcijfers in heel Europa tot astronomische hoogtes doen stijgen. De economische impact van de pandemie op de zuidelijke lidstaten is wel een pak groter dan op het noorden.

Acht noordelijke landen vroegen de Commissie al om de budgetregels niet te versoepelen. 'We moeten de fouten uit de financiële crisis vermijden. De netto-investeringen van onze overheden bedroegen tien jaar 0 euro', zegt Gentiloni, 'Met een gemiddelde schuld in de eurozone van 100 procent van het bbp moeten we de schuldvermindering herbevestigen. Maar we kunnen niet aanvaarden dat het verminderen van de schuld, noodzakelijk voor een gezonde economie, de duurzame groei om zeep helpt.'