Europa ziet Belgische overheidsuitgaven komende twee jaar stijgen

Met een gemiddelde groei van de eurozone van 5 procent dit jaar en 6 procent in België gloort er licht aan de Europese economische horizon. De stijging van de Belgische overheidsuitgaven de volgende twee jaar baart de Commissie zorgen.

De Belgische economie groeit met 6 procent dit jaar, met 2,6 procent in 2022 en met 1,9 procent in 2023. Dat zegt de Europese Commissie in haar jongste prognose voor de EU-economie. De stijging in ons land dit jaar is hoger dan het EU-gemiddelde (5%). Voor 2022 en 2023 ligt de verwachte Belgische groei lager dan het EU-gemiddelde (4,3% in 2022, 2,5% in 2023).

De inflatie in de eurozone piekt op 2,4 procent in 2021, valt volgend jaar terug tot 2,2 procent en daalt naar 1.4 procent in 2023. De Commissie verwacht dat de hoge energieprijzen geleidelijk dalen. In België stijgen de prijzen dit jaar met 2,7 procent, vooral door de hoge energieprijzen en met hogere consumptieprijzen als gevolg. De Commissie verwacht dat de hoge prijzen begin volgend jaar leiden tot een loonindexering. In 2023 valt de inflatie terug naar 1,6 procent.

De Europese cijfers voor het begrotingstekort zijn beter dan die van de regering bij de opmaak van de ontwerpbegroting voor 2022.

Hoog structureel tekort

De Europese Commissie ziet de Belgische schuld stabiliseren op 113 procent van het bruto binnenlandse product dit en volgend jaar. In 2023 zou de Belgische schuld stijgen naar 115 procent. België blijft daarmee in het gezelschap van de zuidelijke probleemlanden met een schuld van meer dan 100 procent van het bbp. De gemiddelde schuld voor de hele eurozone daalt in 2023 naar 97 procent.

De Europese cijfers voor het begrotingstekort zijn beter dan die van de regering bij de opmaak van de ontwerpbegroting voor 2022. België rekende op een begrotingstekort van 5,5 procent in 2021 en 3,2 procent in 2022. De Commissie verwacht een tekort van 4 procent dit jaar en 2,4 procent in 2020. In 2023 voorspelt de Commissie een tekort van 1,9 procent.

België boekt een veel groter structureel tekort voor dit en volgend jaar dan de regering voorzag. In plaats van een structureel tekort van 6,7 procent in 2021 en 4,6 in 2022 rekent de Commissie op een cijfer van 7,8 procent dit jaar en 5,1 procent in 2022. In 2023 blijft het structureel tekort 4,9 procent.

De belangrijkste reden voor die hoge cijfers is de beperkte vermindering van de overheidsuitgaven in 2021, ondanks het beëindigen van de meeste coronamaatregelen. De Commissie rekent met een versnelling van de sociale uitgaven de komende twee jaar. Ze legt de vinger op de groei van niet-crisisgebonden sociale uitgaven, onder meer voor gezondheid en pensioenen.

Loondruk

Het optrekken van het minimumpensioen door de federale regering en de druk op de lonen de komende jaren zou tot die hogere uitgaven bijdragen. De hoge energieprijzen zouden leiden tot twee automatische indexeringen in 2022.

De uitgaven na de overstromingen afgelopen zomer knagen een kwart procentpunt af van het bbp in zowel 2021 en 2022. De overheidsmaatregelen om de energierekening te verzachten zijn goed voor 0,1 procent van het bbp.