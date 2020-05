Europa zoekt waakhond in strijd tegen witwassen

Vandaag is er geen echte Europese waakhond. Het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving ligt bij de lidstaten. 'Er mogen geen zwakke schakels in onze regels en de toepassing ervan bestaan', argumenteert Dombrovskis. Hij beklemtoont dat de Europese witwasregels goed zijn, maar te verschillend worden toegepast in de lidstaten. Daardoor zijn er 'mazen in de wet die leiden tot misbruik door criminelen'. Een Europese verordening begin volgend jaar zal gedetailleerd voorschrijven hoe de witwasregels worden toegepast.