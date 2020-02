Europeaan lust thuiswerk niet

Structureel telewerken blijft al een jaar of tien rond hetzelfde niveau hangen. Nederland schiet daar volgens de meest recente cijfers uit 2018 met 14 procent ver boven, maar dat ligt aan het hoge aantal zelfstandigen dat aangeeft thuis te werken. 44,5 procent van de Nederlandse zelfstandigen werkt in eigen huis. Net zo voor zelfstandigen in Finland (46,4 procent) en Oostenrijk (43,6 procent), die samen met Luxemburg de top vervolledigen.

Vrouwen zijn in de Europese Unie iets meer geneigd hun werk in huis te doen dan mannen, 5,5 tegenover 5 procent. Het grootste verschil tussen vrouwen en mannen vinden we in Frankrijk. Daar werkt 8,1 procent van de vrouwen thuis, tegenover 5,2 procent van de mannen.