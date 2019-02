Europees Parlement keurt vrijhandelsverdrag met Singapore goed

Met een grote meerderheid heeft het Europees Parlement woensdag groen licht gegeven aan een felbevochten handelsverdrag tussen de EU en Singapore.

Het schaarde zich met twee derde van de stemmen achter een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore. 425 stemden voor, 186 tegen. 41 onthielden zich.

Trump

De stemming is op twee vlakken een politieke overwinning. Ten eerste toont de Europese Unie dat ze vrijhandelsverdragen blijft sluiten, terwijl de Verenigde Staten flirten met een escalerend handelsconflict met China. Mogelijk vallen ze later dit jaar ook de Europese auto-industrie aan. Het verdrag met Singapore volgt op dat tussen de EU en Japan, dat eerder dit jaar van kracht werd.

TTIP

Tegelijk is het een overwinning in een ouder gevecht: de opstand tegen CETA en TTIP, de vrijhandelsverdragen met Canada en de VS. Een deel van de kritiek ging toen over de internationale arbitragerechtbanken waar conflicten over het verdrag tegen overheden op neutraal terrein kunnen worden uitgevochten.

De onderhandelingen over het verdrag met Singapore eindigden in 2014, maar de verdere afhandeling liep toen vast in het CETA- en TTIP-protest. Om aan de kritiek tegemoet te komen, ruilde de EU het arbitragemechanisme door een vaste internationale rechtbank voor internationale investeringen.

Door het TTIP-protest legde toenmalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht het verdrag met Singapore voor aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de EU exclusief bevoegd blijft voor handelsverdragen - die dus niet door Wallonië kunnen worden geblokkeerd zoals bij CETA - maar dat de EU-landen wél nog akkoord moeten gaan zodra het gaat over internationale investeringen. De internationale rechtbank voor investeringsconflicten is daarom afgezonderd in een aparte tekst, die in alle EU-landen moet worden geratificeerd.

Arbeidsrechten en milieu

Het vrijhandelsakkoord zal binnen vijf jaar zo goed als alle bestaande tarieven in de handel tussen de EU en Singapore afschaffen. De handel in diensten wordt geliberaliseerd, terwijl Europese bedrijven zich mee in de strijd kunnen werpen om in Singapore openbare aanbestedingen binnen te halen. Europese streekproducten worden beschermd tegen namaak, arbeidsrechten worden versterkt en het milieu gevrijwaard.

Een derde tekst, een partnerschapsakkoord dat de samenwerking tussen de EU en Singapore uitbreidt naar andere domeinen dan handel, werd ook door het parlement goedgekeurd.