Europees Parlement scherpt spelregels voor big tech aan

De Europese Commissie krijgt verregaande bevoegdheden om machtsmisbruik door grote dominante techbedrijven te bestraffen.

Met een zeer ruime meerderheid keurde de invloedrijke commissie Interne Markt van het Europees Parlement dinsdag nieuwe regels goed die kleinere en innovatieve techbedrijven toegang verlenen tot de vaak gesloten platformen van de grote dominante spelers zoals Google of Facebook. Met die stemming, die midden december bevestigd moet worden door het voltallige parlement, is de eerste horde genomen in de Europese aanpak van big tech.

Europa slaagde er de voorbije jaren niet in eerlijke concurrentie te creëren op de snel groeiende digitale markten. Zelfs miljardenboetes tegen grote techbedrijven mochten niet baten. De Europese Commissie lanceerde daarom een jaar geleden twee verordeningen om het wilde westen van de digitale bedrijven te beteugelen: een digitalemarktenwet (DMA) die de almacht van techreuzen inperkt en een digitaledienstenwet (DSA) die online platformen verplicht de veiligheid te garanderen van zowel de aangeboden producten als de content van gebruikers.

Frankrijk, dat die strenge digitale wetgeving zeer genegen is, hoopt voor juli 2022 een akkoord te bereiken over de twee wetteksten. Eind deze week bepalen ook de lidstaten hun standpunt en begint overleg tussen de wetgevers over een finale tekst. Volgens de Duitse christendemocraat Andreas Schwab, de rapporteur voor de digitalemarktenwet, blijft een inwerkingtreding begin 2023 van de nieuwe regels een haalbare kaart.

Poortwachters

De stemming in het Europees Parlement dinsdag heeft enkel betrekking op de digitalemarktenwet. De Europese Commissie krijgt een ruimer wapenarsenaal tegen de echt grote spelers op de digitale markt, die 'poortwachters' worden genoemd. Zij mogen informatie over concurrenten op hun platformen niet zelf gebruiken en moeten interoperabiliteit garanderen. Het parlement eist ook een verbod op zogenaamde 'killer acquisitions', het opslorpen van kleinere innoverende bedrijven en transparantieregels voor reclame.

De Commissie bepaalt wie als poortwachter bestempeld wordt. De nationale regulatoren moeten wel nauw samenwerken om de taak van de Commissie te vergemakkelijken. Platformen die zich niet houden aan de regels, riskeren een zware boete. Het Europarlement verhoogt die zelfs van 10 naar 20 procent van hun wereldwijde omzet. In extreme gevallen kan de Commissie de opsplitsing van een techreus eisen.

De focus ligt op de machtigste spelers. De Commissie legde de lat op 45 miljoen actieve gebruikers in samen minstens drie lidstaten, een jaarlijkse omzet van minstens 6,5 miljard miljard euro in Europa en een marktwaarde van 65 miljard euro. Het parlement trekt het bedrag voor de omzet in Europa op tot 8 miljard en de marktwaarde tot 80 miljard euro. 'De marktkapitalisatie van digitale bedrijven stijgt snel. Die 80 miljard kan volgend jaar al 90 miljard geworden zijn', legt rapporteur Andreas Schwab uit.