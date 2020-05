Europees herstelfonds van 750 miljard euro

Europees Commissievoorzitter zet een herstelfonds op de been van 750 miljard euro, waarvan 500 miljard in de vorm van transfers. België heeft daarin recht op 5,5 miljard subsidies.

Von der Leyen doet met dit plan nog een schep bovenop het Frans-Duitse herstelplan van begin vorige week. Kanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron hadden een fonds voorgesteld van 500 miljard euro met louter giften of transfers. De Commissie legt er nog een pakket van 250 miljard euro aan goedkope leningen bovenop.

Voor dat herstelfonds gaat de Commissie zelf geld ophalen met de Europese meerjarenbegroting als onderpand en garanties van de 27 lidstaten. Dat kan pas als er een akkoord is met de EU-leiders en het Europees parlement over het hele budgetpakket dat de Commissie vandaag voorlegt. Om te kunnen zullen ook de nationale parlementen hun goedkeuring moeten geven.

Italië en Spanje

Er zijn ook al cijfers bekend over de verdeling van dit herstelgeld. België zal enkel transfers toegeschoven krijgen, voor een totaal bedrag van 5,48 miljard euro. Hetzelfde geldt voor Nederland, een van de belangrijke dwarsliggers voor transfers. Onze noorderburen krijgen recht op 6,75 miljard euro aan giften.

De zuidelijke landen die het meest te lijden hadden onder de coronacrisis krijgen de grootste hap uit het herstelfonds. Italië is goed voor 81,8 miljard euro aan giften en bijna 91 miljard aan leningen; Spanje heeft recht op 77,3 miljard euro aan transfers en 63 miljard aan leningen. Polen is derde grootste begunstigde met 37,7 miljard aan giften en 26 miljard aan leningen.

Die bedragen zijn maximale beschikbare enveloppes. Want ook aan het gratis geld worden voorwaarden verbonden. De landen moeten hervormings- en investeringsplannen indienen. En die moeten in lijn zijn met de Europese prioriteiten van vergroening, digitalisering en het weerbaar maken van de economie. En ook stroken met de economische aanbevelingen die de Commissie voor elke lidstaat uitvaardigt.

Financiering vanaf september

Voor de miljardenplannen zoekt de Commissie ook naar meer eigen middelen , zoals een heffing op de omzet van grote multinationale bedrijven; die hun voordeel doen met de Europese interne markt, en een CO2-heffing op de invoer van vervuilende producten van buiten Europa. Dit om te vermijden dat lidstaten extra geld moeten ophoesten of knippen in de uitgaven.

Een akkoord kan over dergelijke eigen Europese inkomsten kan dit jaar niet bereikt worden. Om toch al dit najaar geld voor herstel te kunnen voorschieten, stelt de Commissie voor de huidige meerjarenbegroting, die loopt tot eind 2020, op te trekken. Daarmee moeten de regeringen unaniem instemmen en ook het Europees Parlement akkoord gaan. De Commissie hoopt daarom op een akkoord in juni of uiterlijk juli.