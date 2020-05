Europees herstelplan blaast vier windrichtingen uit

Het Frans-Duits transferplan

Of de Europese top van 18 juni al een akkoord kan vinden, is dus verre van zeker. De verhouding tussen leningen en giften wordt een van de grote discussiepunten.

Wellicht landt de Commissie met haar herstelfonds dankzij financiële spitstechnologie hoger dan het Frans-Duits plan van 500 miljard. Von der Leyen gaat wel voor een combinatie van leningen en giften. Bovendien wil ze twee vliegen in een klap slaan: de omslag naar een klimaatneutraal, digitaal en assertief Europa bepaalt de cadans van het herstelbeleid. Dat betekent dat voorwaarden verbonden worden aan dat gratis geld: geen transfers voor het in stand houden van vervuilende industrie bijvoorbeeld.

Het dorstige zuiden

Door beide instrumenten, meerjarenbegroting en herstelfonds, onder de hoede van de Europese Commissie te brengen, is de zuidelijke eis van gezamenlijk schuldpapier in de vorm van euro-obligaties afgevoerd. De combinatie van leningen en giften blijft wel moeilijk voor Italië, dat zijn schuld dit jaar ziet stijgen tot Griekse proporties: bijna 160 procent van het bbp. De vraag is dan ook of Italië en andere probleemlanden die leningen willen aangaan.