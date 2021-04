'Europees voorstel over artificiële intelligentie dreigt bedrijven af te schrikken'

Het voorstel van de Europese Commissie voor regels voor artificiële intelligentie (AI) heeft een grote impact op de meer dan 500 technologiebedrijven die in ons land actief zijn in de ontwikkeling van AI, zo zegt Agoria, de organisatie van de technologiebedrijven.

Agoria vindt het goed dat de Europese Commissie het vertrouwen in AI-technologie bij burgers wil vergroten aan de hand van nieuwe spelregels. Een overvloed aan (onduidelijke) regels dreigt kleinere bedrijven echter af te schrikken. 'De regelgeving moet zowel mensen als bedrijven vertrouwen geven. Want zonder bedrijven geen AI-toepassingen die de consumenten gebruiken', stelt Jelle Hoedemaekers, expert ICT-standaardisatie bij Agoria, in een mededeling.

De Europese Commissie wil met een nieuwe, brede wetgeving misbruiken zoals het traceren en controleren van mensen op straf van hoge boetes uitsluiten.

We moeten vermijden dat de nieuwe regels de toekomst van AI en de voordelen ervan beknotten. Jelle Hoedemaekers Expert ICT-standaardisatie bij Agoria

De AI-sector in ons land telt vooral kleinere ondernemingen, met zeker 439 start- en scale-ups, waarvan 255 in Vlaanderen, 94 in Wallonië en 88 in Brussel. Die zijn vooral actief in diensten (77), gezondheidszorg en biotech (70). De meeste (121) hebben minder dan elf medewerkers.

'De vereisten voor AI-systemen rond risicobeheer en compliance lijken vandaag onwerkbaar voor een kmo. We moeten de juiste lessen trekken uit de implementatie van de regelgeving over de gegevensbescherming, de GDPR', zegt Hoedemaekers. GDPR hield volgens hem enorme kosten in en vormde vooral voor start- en scale-ups een zeer grote uitdaging.

Silicon Valley

'We moeten vermijden dat de nieuwe regels de toekomst van AI en de voordelen ervan beknotten', zegt Hoedemaekers. 'Europa loopt het risico barrières op te werpen voor AI-systemen en een competitief nadeel op te lopen ten opzichte van de rest van de wereld. We moeten ons afvragen of de Europese regelgeving zal helpen om investeerders aan te trekken of jagen we ze weg, richting Silicon Valley?'

'Ook moet duidelijk zijn wat AI-ontwikkelingen of software met een hoog risico zijn en welke lessen we trekken uit de gevolgen van de GDPR-wetgeving voor kmo’s. Samen met de bedrijven analyseren we nu of dit uitgebreide voorstel de beste weg is om vertrouwen te creëren, want dat creëer je niet door de nadruk te leggen op verboden toepassingen. Dat risico lijkt er met dit voorstel wel te zijn.'

In het ontwerp van het Belgische relanceplan lezen we voorlopig onvoldoende over AI. Jelle Hoedemaekers Expert ICT-standaardisatie bij Agoria