Europees werklozenleger kleinst in tien jaar

De werkloosheidsgraad ligt wel nog altijd hoger dan voor het begin van de financiële en economische crisis van 2007-2008.

De Europese arbeidsmarkt verkeert in steeds betere vorm. Dat berekenden cijferaars van het Europees bureau voor de statistiek Eurostat.

'De werkloosheidsgraad in de eurozone daalde in november tot 7,9 procent', maakte de instelling woensdag bekend. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2008.

Begin crisis

De situatie op de Europese arbeidsmarkt verbetert voortdurend sinds september 2016. Toen dook de werkloosheidsgraad voor het eerst sinds het begin van de financiële en economische crisis van 2007-2008 weer onder de drempel van 10 procent.

7,9 procent werkloosheidsgraad De werkloosheidsgraad in de eurozone daalde in november tot 7,9 procent.

Op het dieptepunt van die crisis, in april-juni 2013, was 12,1 procent van de beroepsbevolking in de eurozone vergeefs op zoek naar een job. Vooral in Spanje en Griekenland was de toestand destijds dramatisch. De werkloosheidsgraad liep daar toen op tot meer dan 20 procent.

Ook vandaag blijven de twee Zuid-Europese landen de grootste probleemkinderen. In Spanje was in november 14,7 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Het Griekse bureau voor de statistiek heeft de cijfers voor oktober en november vorig jaar nog niet voorhanden. Eind september bedroeg de werkloosheidsgraad er 18,6 procent.

Jeugdwerkloosheid

De situatie op de arbeidsmarkt is het rooskleurigst in Duitsland en Nederland. Bij onze oosterburen klokte de werkloosheidsgraad eind november af op 3,3 procent, bij onze noorderburen op 3,5 procent. In België bedroeg dat cijfer 5,6 procent.

De werkloosheidsgraad ligt nog altijd hoger dan voor het begin van de financiële en economische crisis.

Ondanks de verbetering is er geen reden voor overdreven optimisme. De werkloosheidsgraad ligt nog altijd hoger dan voor het begin van de financiële en economische crisis. Toen was in de eurozone sprake van een cijfer van 7,5 procent.

Bovendien blijft de Europese jeugdwerkloosheid met 16,9 procent behoorlijk hoog. In Griekenland (36,6 procent in september 2018), Spanje (34,1 procent) en Italië (31,6 procent) vielen dramatische cijfers op te tekenen.

Tegenwind

Bovendien doken de voorbije dagen signalen op dat de Europese economie wat tegenwind te verwerken krijgt. In Duitsland, de economische locomotief van de eurozone, produceerden industriële bedrijven in november vorig jaar bijna 5 procent minder dan een jaar eerder.