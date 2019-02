Europese Commissie hakt in groeiprognoses

De handelsspanning, een forse groeivertraging in China en de onzekere afloop van de brexitsaga beknotten de economische groei. De knip in de prognoses is het grootst voor Italië.

Zoals de traditie dat wil, neemt de Europese Commissie bij het begin van elk kalenderjaar de gezondheid van de economieën van de lidstaten onder de loep. Ze bundelt die evaluatie in haar winterprognoses.

En die ogen minder fraai dan de afgelopen jaren. 'Voor het zevende jaar op rij zal de Europese economie in 2019 aantrekken', steekt de Commissie nog wel van wal in het rapport. Maar het groeiritme valt flink terug.

De economie van de eurozone zal dit jaar met 1,3 procent aantrekken, verwacht Brussel. In de herfst was nog een groei van 1,9 procent voorspeld voor de 19 lidstaten die de euro gebruiken.

Ook de prognoses voor de hele Europese Unie zijn verlaagd. 'In 2019 zal het bruto binnenlands product (bbp) van de EU met 1,5 procent aandikken', luidt het. Eind vorig jaar was de Commissie voor dit jaar nog uitgegaan van een groei van 1,9 procent voor de hele EU.

Italië en Duitsland

'We verwachten dat alle Europese lidstaten in 2019 blijven groeien. Dat leidt tot meer jobs en meer welvaart. Maar we hebben onze prognoses wel verlaagd, meer bepaald die voor de grootste lidstaten van de eurozone', stelde Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

België groeit trager dan EU-gemiddelde De Belgische economie trekt in 2019 met 1,3 procent aan. Dat voorspelt de Europese Commissie. In de herfst van 2018 verwachtte Brussel voor ons land nog een groei van 1,5 procent voor dit jaar. De binnenlandse vraag blijft de groeimotor, stelt de Commissie. 'Dankzij de goede omstandigheden op de arbeidsmarkt en een verlaging van de inkomensbelasting hebben gezinnen meer geld om uit te geven.' Brussel verwacht dat ook de bedrijven blijven investeren. 'De overheidsuitgaven vallen wellicht terug vanwege de verkiezingen in het land.' Ook de export dreigt terug te vallen omdat de groei in de belangrijkste handelspartners van België, zoals Duitsland, lager zal uitvallen.

Zo hakt de Commissie fors in de vooruitzichten voor Italië. De derde economie van de eurozone groeit dit jaar in het beste geval nog met 0,2 procent, voorspelt ze. In de herfst was Brussel nog uitgegaan van een groei van 1,2 procent voor 2019.

Die knip komt niet als een verrassing. Vorige maand was al bekendgeraakt dat Italië eind 2018 opnieuw in een recessie gesukkeld was. 'De binnenlandse vraag was zwak door de onzekerheid over het beleid van de Italiaanse regering', stelt de Commissie.

Rome lag in het najaar van 2018 wekenlang op ramkoers met de Europese Commissie over zijn begroting. Omdat de ploeg van premier Giuseppe Conte het geld wil laten rollen dit jaar - onder meer via de invoering van een minimuminkomen voor de zwaksten in de maatschappij en de verlaging van de pensioenleeftijd -, dreigt het begrotingstekort flink op te lopen dit jaar.

Brussel eiste bijsturingen van Rome. Omdat de coalitie van de radicaal-rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging aanvankelijk weigerde te buigen voor Europa, ontstond grote onzekerheid op de financiële markten. De tienjarige rente ging fors de hoogte in.

Uiteindelijk viel in december toch een compromis uit de bus. 'Zonder die deal en de overeengekomen bijsturingen zou de prognose voor Italië vandaag nog minder fraai geoogd hebben', stelde Moscovici donderdag.

De Commissie zette niet alleen het mes in de prognose voor Italië. Ook de Duitse economie is in minder goede vorm dan de afgelopen jaren. 'De Duitse economie trekt dit jaar wellicht met 1,1 procent aan', luidt het. In de herfst van 2018 had Brussel nog een groei van 1,8 procent voorspeld.

Handelsspanningen

Verbazen hoeft dat volgens Dombrovskis niet. 'Er zijn de handelsspanningen en de groeivertraging in opkomende economieën, in het bijzonder China', verduidelijkt hij.

De Europese economische fundamenten zijn solide. En de arbeidsmarkt oogt vrij goed. In de tweede helft van 2019 en in 2020 zou de economische groei in Europa dan ook weer forser moeten aantrekken.

De Chinese economie kan het de volgende maanden nog lastiger krijgen als de Aziatische reus er niet in slaagt zijn handelsconflict met de Verenigde Staten op te lossen.

Tegen eind deze maand hopen Peking en Washington een doorbraak in het overleg te kunnen aankondigen. Anders verhogen de Amerikanen vanaf begin maart de invoertarieven van een resem Chinese producten.

Chaotische brexit

Daarnaast wegen zorgen over de banksector en de houdbaarheid van de schuld in sommige Europese lidstaten op het sentiment. 'De mogelijkheid van een chaotische brexit veroorzaakt nog meer onzekerheid', gaat hij voort.