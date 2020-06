Europese Commissie keurt Vlaamse steun goed

Vlaanderen wil met subsidies ondernemingen aansporen om hun activiteiten te heroriënteren naar bepaalde producten die essentieel zijn in de aanpak van de coronacrisis. Het gaat onder meer om vaccins, medische uitrusting, ontsmettingsmiddelen en data-inzameling en -verwerking. De Commissie acht de steun in overeenstemming met de versoepelde staatssteunregels die gelden sinds de uitbraak van de coronacrisis.

De Commissie stelde onder meer vast dat subsidies nodig zijn om bedrijven te overtuigen om de investering te doen. Ook is de steun niet toegankelijk voor ondernemingen die al voor de coronacrisis in moeilijkheden zaten. De maatregel is "noodzakelijk, gepast en proportioneel", concludeert de Commissie in een persmededeling.