Europese Commissie misnoegd over Amerikaanse autotaks

President Donald Trump wil na de staal- en aluminiumtaksen ook een importheffing op Europese auto's en auto-onderdelen. Europa is not amused.

Het nieuws dat de VS een verhoging van de importtaks op auto's en auto-onderdelen van 2,5 naar 25 procent overwegen, valt niet in goede aarde bij de EU. Amerikaans minister van Handel Wilbur Ross bekijkt of een oude wet om de nationale veiligheid te beschermen kan dienen als basis voor de hogere invoertaks.

'Het zou overduidelijk tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie zijn en het is heel moeilijk te bedenken dat het een probleem voor de nationale veiligheid creëert. Het is heel moeilijk om te begrijpen ', zegt Jyrki Katainen, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

'Maar we hebben de boodschap pas gehoord en er is nog een lange weg te gaan. We verwachten niet dat dit de zaak verder bemoeilijkt. We moeten gewoon een eerlijke oplossing vinden', besluit hij.