Europese Commissie neemt Mondelez in het vizier

De Commissie onderzoekt of de Amerikaanse koekjesfabrikant met marktverstorende afspraken de prijzen heeft opgedreven.

Mondelez is een van de grootste producenten van koekjes, chocolade en koffie in de Europese Unie, met merken als Côte d'Or, Milka, Lu, Toblerone, Tuc en Phildelphia. De verkoop op de Europese markten is goed voor tientallen miljarden euro's per jaar.

De Commissie onderzoekt onder meer of Mondelez afspraken heeft gemaakt met afnemers die de import of de verkoop van bepaalde producten van Mondelez beperken, waardoor schaarste ontstaat en de prijzen van de populaire repen of koekjes stijgen. Ook zou het bedrijf mogelijk de handel in bepaalde lidstaten hebben bemoeilijkt, bijvoorbeeld door slechts bepaalde talen op de verpakkingen te gebruiken.

'We openen een formeel onderzoek om te bekijken of Mondelez de vrije concurrentie heeft beperkt door praktijken toe te passen die de handelsstromen beperken, wat uiteindelijk leidde tot hogere prijzen voor de consumenten', aldus Europees commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager in een persbericht.