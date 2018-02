Europese economie geeft VS voor tweede jaar op rij het nakijken

De Europese economie draait op volle toeren en groeit al twee jaar sneller dan de VS. ‘Europa moet het moment aangrijpen om fors te investeren in infrastructuur, zoals Donald Trump.’

‘Het was nooit interessanter in de Verenigde Staten te investeren dan vandaag. Na jaren van stagnatie boekt de economie onder mijn gezag weer stevige groei.’ Met die woorden probeerde de Amerikaanse president Donald Trump eind januari in een speech op het Wereld Economisch Forum in Davos buitenlanders warm te maken voor investeringen in zijn land.

Maar gisteren bleek dat Europa zeker niet moet onderdoen voor de Verenigde Staten. Sterker nog, met een groei van 2,5 procent geven de 28 lidstaten van de Europese Unie de Amerikanen voor het tweede jaar op rij het nakijken. Ook Japan hinkt achterop. China blijft een eind buiten schot.

Dat Europa de VS klopt in de strijd om de snelst groeiende economie verbaast Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland, niet. ‘Trump heeft een grote mond en denkt altijd groots’, lacht hij. ‘In alle ernst: vergeet niet dat Europa eigenlijk pas aan het begin van het economische herstel staat. Na de Franse verkiezingen is een enorm pro-Europees sentiment ontstaan dat de EU aan een groter dan verwachte groeiversnelling geholpen heeft. Maar de fundamenten voor die groei lagen er in 2016 al.’

Brzeski ziet vier belangrijke pijlers: de lage rente, de lage inflatie, de zwakke euro en het momentum in Zuid-Europa. ‘De lage rente bracht de kredietverlening op gang, leidde tot investeringen in alle landen en zwengelde de consumptie aan’, verduidelijkt de hoofdeconoom. Door de lage inflatie lieten de gezinnen het geld ook meer rollen. De zwakkere euro gaf de export vorig jaar dan weer een boost.

‘Ook de bijna onstuitbare conjuncturele dynamiek in de zuiderse landen valt op’, stipt Brzeski aan. Portugal liet de sterkste groei in 17 jaar optekenen (+2,7%). Spanje spurt al drie jaar meer dan 3 procent hoger. Griekenland heeft met positieve cijfers aangeknoopt. En sinds Emmanuel Macron in mei 2017 het roer in Frankrijk overnam, lijkt de tweede economie van de eurozone een tweede adem gevonden te hebben (+1,9%). ‘Macron hervormde niet alleen de arbeidsmarkt. In Frankrijk gebeuren ook veel goede dingen rond innovatie.’

België is trage groeier Voor België was 2017 geen grandcrujaar. De economie trok met 1,7 procent aan. De buurlanden doen beter. Nederland klokte af op 3,1 procent groei, Duitsland op 2,5 procent en Frankrijk op 1,9 procent. Volgens economen valt die tragere groei te verklaren. Ons land kende tijdens de crisis een minder zware dip. Landen als Nederland doen nu een inhaalbeweging.

Van de zuiderse landen hinkt enkel Italië achterop (+1,4%). ‘Niet alleen blijven broodnodige structurele hervormingen uit. Omdat de banksector nog niet gesaneerd is, loopt de kredietverlening er ook stroef’, merkt Brzeski op. De econoom waarschuwt dat de Italiaanse economie dit jaar snel weer kan afkoelen als na de parlementsverkiezingen van 4 maart een politieke impasse ontstaat.

De onzekerheid over de afloop van de Duitse regeringsvorming houdt volgens Brzeski ook een risico in voor de Europese groei. ‘Niet voor Duitsland an sich. De grootste economie van de eurozone zal blijven aantrekken. Maar op Europees vlak kan de Duitse politieke situatie een probleem vormen. Zeker als de Duitsers opnieuw naar de stembus moeten. Dan dreigt de verdere Europese integratie vertraging op te lopen en kan het positieve sentiment weer wat verdwijnen.’

Brzeski is ten slotte beducht voor Trump. ‘Als hij uit protectionistische overwegingen een handelsoorlog ontketent, houdt dat gevaren in voor de Europese economie.’