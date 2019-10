Europese economie groeit in bescheiden tempo

Onder meer de onzekerheid over de brexit weegt in Europa op het sentiment en leidt ertoe dat de economie slechts bescheiden groeit.

Net als in het tweede kwartaal van 2019 trok het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone in juli-september kwartaal op kwartaal ook met 0,2 procent aan.

De Europese economie blijft vruchteloos op zoek naar een betere vorm. Dat blijk uit de eerste ramingen van Eurostat, het Europees instituut voor de statistiek, voor het derde kwartaal. In de hele Europese Unie was sprake van een kwartaal-op-kwartaalklim met 0,3 procent, tegenover 0,2 procent in het tweede kwartaal.

België en Spanje

Hoewel de groei eerder bescheiden is, zijn economen verrast. Ze hadden verwacht dat de economie van de eurozone met slechts 0,1 procent zou groeien.

Dat de Europese economie die prognose klopt, heeft wellicht te maken met de beter dan verwachte prestaties van enkele landen. Frankrijk pakte woensdag uit met een sterker dan verwachte groei (0,3%).

België deed nog beter: het groeide in het derde kwartaal met 0,4 procent, tegenover 0,3 procent in de vorige periode van drie maanden. Het zit zo op hetzelfde groeiritme als Spanje.

Onzekerheid

De hamvraag luidt hoe Duitsland het in juli-september deed. Economen sluiten niet uit dat de grootste economie van de eurozone in een recessie getuimeld is, vooral door de ondermaatse prestaties van de industrie. Berlijn komt pas volgende maand met groeicijfers voor het derde kwartaal.

Dat Europa geen versnelling hoger weet te schakelen, hoeft niet te verbazen. Niet alleen houdt de onzekerheid over de brexit aan. Daarnaast drukken wereldwijde handelsspanningen - tussen de Verenigde Staten en China maar ook tussen de Amerikanen en Europa - de investeringsappetijt van bedrijven en gezinnen.

Analisten rekenen niet onmiddellijk op een ommezwaai. Uit rondvragen blijkt dat consumenten steeds pessimistischer zijn en van plan zijn de volgende maanden de vinger op de knip te houden.

Inflatie

Eurostat pakte donderdag niet alleen uit met bbp-cijfers. Het maakte ook bekend dat de inflatie in oktober van 0,8 naar 0,7 procent zakte door de dalende energieprijzen. Het cijfer ligt een eind onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die streeft naar een inflatie van om en bij 2 procent.

In een poging het peil op te krikken nam de ECB in september enkele maatregelen: ze verlaagde de depositorente naar -0,5 procent en lanceerde een nieuw inkoopprogramma van obligaties van 20 miljard euro per maand vanaf 1 november.

In zijn afscheidsspeech riep de voorzitter van de ECB, Mario Draghi, de Europese politieke leiders vorige week nog eens op meer inspanningen te leveren. Vooral landen met een begrotingsoverschot spoorde hij aan te investeren om de economie een duwtje in de rug te geven.