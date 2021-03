Europese economie groeit voor het eerst in zes maanden

De economische activiteit in de eurozone stijgt in maart onverwacht dankzij de recordgroei van de industrie.

Ondanks de heropflakkering van de pandemie veert de Europese economie op. Dat blijkt uit de maandelijkse peiling van onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 bedrijven. De PMI-indicator stijgt in maart met 3,7 punten naar 52,5 punten. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit in de privésector. Economen hadden een kleine stijging van de indicator naar 49,1 punten voorspeld.

De activiteit van de dienstensctor blijft krimpen. IHS Markit

'De terugkeer van de economische groei is vooral te danken aan de recordstijging van de industriële productie', zegt IHS Markit. De industrie profiteert van de stijgende vraag uit de rest van de wereld. De activiteit van de dienstensector, die het zwaarst wordt getroffen door de lockdowns, blijft krimpen. Maar de daling is kleiner dan de vorige maanden.

Duitsland, waar de industrie een relatief groot gewicht heeft in de economie, is de motor van de Europese groei. In Frankrijk blijft de economische activiteit dalen, zij het minder dan de vorige maanden.

Duurzaam herstel?

De vraag rijst of het pril economisch herstel duurzaam is. Duitsland besliste dinsdag de lockdown te verlengen tot midden april en het land in de economie in het lange paasweekend op slot te doen. Ook Frankrijk en Italië namen maatregelen en België volgt woensdag wellicht dat voorbeeld.

'De vooruitzichten verslechteren omdat het aantal besmettingen stijgt en nieuwe lockdownmaatregelen zijn aangekondigd', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. Hij verwacht dat de industrie ook in de komende maanden sneller groeit dan de dienstensector.