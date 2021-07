Europese economie herstelt fors dankzij Italië en Spanje

Het Colosseum in Rome. De Italiaanse economie groeide in het tweede kwartaal dubbel zoveel als verwacht.

De economische activiteit in de eurozone is in het tweede kwartaal veel meer gegroeid dan verwacht. Vooral de zuidelijke landen presteerden goed.

De Europese economie is aan de beterhand, blijkt uit cijfers van Eurostat. De economische activiteit in de eurozone steeg in het tweede kwartaal met 2 procent na een krimp van 0,3 procent in het eerste kwartaal. Dat betekent dat de tweede coronarecessie voorbij is. Economen hadden 1,5 procent groei voorspeld.

De heropleving is te danken aan de heropening van de economie. Alle landen hebben in de lente de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. Daardoor is de consumptie van de gezinnen flink toegenomen.

De groei in de zuidelijke landen was veel hoger dan in het noorden. Italië en Spanje, respectievelijk de derde en vierde grootste economieën van de eurozone, boekten 2,7 en 2,8 procent groei, telkens meer dan voorzien. Ook in Frankrijk (0,9%) was de groei wat hoger dan verwacht.

Duitsland

De Duitse economie, de grootste van de eurozone, groeide met 1,5 procent in plaats van de verwachte 2 procent. 'Duitsland werd relatief meer dan andere landen getroffen door aanvoerproblemen, omdat het land een grote auto-industrie heeft', zegt ING-econoom Bert Colijn. Hij verwijst naar het tekort aan chips.

Het krachtig herstel van Zuid-Europa komt niet helemaal onverwacht. Die regio maakt een inhaalbeweging nadat hij zeer zwaar werd getroffen door de coronacrisis, omdat hij meer dan Noord-Europa afhankelijk is van de inkomsten uit toerisme.

Inflatie

Eurostat meldde ook dat de inflatie in de eurozone in juli is gestegen naar 2,2 procent, tegenover 1,9 procent in juni. De hogere inflatie weerspiegelt vooral prijsstijgingen van voeding en energie. Ook het wegvallen van de tijdelijke Duitse btw-verlaging in de tweede helft van vorig jaar krikt de inflatie op. De kerninflatie brokkelde af naar 0,7 procent.

De algemene inflatie is nu hoger dan de doelstelling. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn. Maar zij verwacht dat de inflatie volgend jaar weer onder 2 procent daalt en is daarom niet van plan om snel haar stimulus af te bouwen.